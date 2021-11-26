Сухопутные войска получат 20 танков "Армата" до конца года

До конца года Сухопутные войска РФ получат 20 перспективных основных боевых танков на платформе "Армата". Об этом сообщил врио начальника 47-го военного представительства майор Дмитрий Репин на предприятии "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. Сейчас на заводе находится с рабочей поездкой замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, где проверяет производство танков Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".

По словам Репина, планируется к поставке до конца года 20 танков на базе тяжелой межвидовой гусеничной платформы "Армата" Т-14. Он уточнил, что все машины сказал будут поставлены в строевые части. По словам офицера, согласно госконтракту, серийная поставка изделий в войска будет вестись до окончания государственных испытаний. "Сейчас идет изготовление опытно-промышленной партии до окончания государственных испытаний, чтобы получить опыт войсковой эксплуатации", - сказал Репин.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что до конца года в войска будет завершена поставка 65 новейших танков Т-90М "Прорыв". Та отметили, что в рамках госконтракта в армию отправят последнюю партию из восьми танков Т-90М.