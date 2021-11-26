Транспортные инновации Москвы и ЦОДД объявили о проведении хакатона на тему кибербезопаности

Принять участие в хакатоне Moscow Secure Traffic смогут студенты и молодые IT-специалисты. Участники поборются за призовой фонд в 500 тыс. рублей, ценные призы от партнеров и возможность попасть на стажировку в ЦОДД для реализации своих проектов.
Одной из задач хакатона станет разработка инструмента на основе чат-бота для повышения осведомленности о кибербезопасности сотрудников транспортных ведомств Москвы. В ходе решения данного кейса участникам потребуется создать обучающую игру в телеграмме с дальнейшим тестированием на пользователе.
Также участникам предложат создать информационный портал для мониторинга дорожной ситуации и предоставления оперативной информации службам города. Для решения этого кейса разработчикам будет предоставлен доступ к реальным данным транспортных потоков с датчиков (детекторов транспорта, дорожных камер и сенсоров). Решение кейса позволит более эффективно и оперативно реагировать на дорожно-транспортную ситуацию в городе, а также в будущем предоставит возможность автовладельцам получать оперативную информацию для планирования оптимального маршрута движения.
В рамках мероприятия будет проведен идеатон, на котором участникам предложат по формуле Уолта Диснея в отдельных "комнатах" разработать и генерить идеи по оптимизации транспортных потоков. Новые решения будут направлены на модернизацию системы регулировки движения, повышение скорости обработки нештатных ситуаций на дороге и других актуальных вопросов.
Экспертами хакатона станут представители ЦОДД, Инновационного центра "Безопасный транспорт" и специалисты Транспортных инноваций Москвы, ВМК МГУ им. М. В. Ломоносова, ГК "Программный продукт", ИНТЦ "Воробьевы горы", RuSIEM, ФИЦ ИУ РАН, Positive Technologies, Сбер, BI.Zone, АО "Лаборатория Касперского", ЛАНИТ-Интеграция.
Регистрация на хакатон завершится 00:00 2 декабря.
"Киберпреступность развивается стремительными темпами. Чтобы победить, нужно уметь анализировать будущие угрозы, выстраивать правильные процессы и внедрять превентивные меры кибербезопасности. Нигде в мире киберустойчивость компаний не соответствует уровню существующих рисков. Нам всем не хватает обязательных правил. Поэтому команда ТИМ совместно с ЦОДД предлагает решить молодым командам кейс, который в будущем может помочь сделать прорывной шаг к решению глобальной проблемы киберпреступности в России и мире", - прокомментировал подготовку к предстоящему мероприятию Иван Юнин, директор проекта "Транспортные инновации Москвы".
"2020-й внес свои коррективы во многие вопросы. Например, "удаленка" и цифровизация большинства отраслей не могла не изменить подход к вопросу о кибербезопасности. Ускоренная цифровизация бизнеса из-за пандемии и появление новых сервисов становится новыми целями для хакеров. Конечно, существующие каналы связи имеют высокий уровень защищенности. Но мы считаем, что нужно всегда держать руку на пульсе и быть в вопросе кибербезопаности на шаг впереди", - отметил Михаил Кизлык, руководитель ЦОДД.
Руководитель Инновационного центра "Безопасный транспорт" - IT-подразделения Дептранса Москвы Сергей Ломтев также подчеркнул важность организации и проведения хакатона: "В современном мире информация, хранящаяся в IT-системах, является важным ресурсом для развития как самих компаний, так и меняющегося мира в эпоху тотальной цифровизации бизнеса и государства. Поэтому с каждым годом все актуальнее становится защита таких систем от воздействия киберпреступников. Московский транспорт в своей работе использует большое количество высокоинтеллектуальных IT-систем. Их защита является актуальной задачей для Транспортного комплекса Москвы. Мы понимаем, что поддержка и развитие молодых специалистов в направлении кибербезопасности -важный аспект в нашей работе".
Оператором хакатона выступит Акселератор Возможностей - официальный акселератор инновационного научно-технологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова "Воробьевы горы". Партнерами мероприятия также станут ГК "Программный продукт", компании RuSIEM, Яндекс.Облако, Digital Dolina, Borscht, Likwid.
Пресс-релиз предоставлен Акселератором Возможностей при ИНТЦ МГУ "Воробьёвы горы"