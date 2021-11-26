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26.11.2021 14:59

Trilogy Limassol Seafront - Новая высота Кипра

Фото: предоставлено компанией Cybarco Фото: предоставлено компанией Cybarco
Фото: предоставлено компанией Cybarco

Трилогия - это стиль жизни на высоте во всех смыслах. Три сияющие башни, расположенные на пляжной линии, образуют оживленную площадь-плазу в самом сердце красочной набережной Лимассола. Это место для прекрасной жизни, эффективной работы и увлекательного отдыха, который продолжается еще долго после того, как солнце опустится за морской горизонт. Претворенная в жизнь благодаря успешному сотрудничеству архитекторов, дизайнеров и разработчиков мирового уровня, Трилогия использует главные достоинства своего месторасположения, открывая из каждого окна вид на лазурную гладь моря. Но этот проект представляет собой нечто большее, чем просто потрясающую обзорную площадку. Изысканные рестораны и фешенебельные бары, красивый частный бассейн и уединенные сады, дизайнерские бутики и бодрящий тренажерный зал со спа-центром создают здесь неповторимую ауру активного наслаждения всеми благами жизни.

О проекте

Ставя себе по-настоящему высокие цели, Трилогия стремится создать не только одни из лучших в мире условий для привилегированной жизни на заоблачной высоте, но и возможность реализовать три основные составляющие современного стиля жизни в одной уникальной и процветающей экосистеме.

Каждая резиденция Трилогии свидетельствует о взыскательном вкусе и сдержанном богатстве. Во всех апартаментах впечатляющие планировки дополнены отделкой высшего уровня качества и видами на море.

Живите

Трилогия следует амбициозной идее об элитном стиле жизни на берегу моря, который сочетается с утонченным городским комфортом, великолепным дизайном и непревзойденным уровнем отделки. Эти дома станут предметом мечтаний для многих, но жить в них и наслаждаться ими смогут только избранные счастливцы.

Главные преимущества

* Апартаменты, удовлетворяющие самому изысканному вкусу

* Потрясающие планировки и виды на море

* Высокий уровень качества и дизайна

* Членский доступ на территории, открытые только для жителей

* Круглосуточная консьерж-служба и охрана

* Частная подземная парковка

* Услуги по управлению недвижимостью и аренде

Развлекайтесь

В Трилогии есть три отдельных общественных пространства.

Оазис - это уединенная территория, предназначенная исключительно для жителей. Здесь вас ждет наш потрясающий бассейн, бар, который доступен только для членов, тренажерный зал, спа-салон, теннисный корт, сады и игровая площадка для детей.

В Западной и Восточной Башнях есть два этажа, специально выделенных для обслуживания и досуга жителей. На них разместились крытый бассейн, фитнес-зал и зоны свободного отдыха.

Плаза - это оживленное общественное пространство, занимающее центральное место среди башен Трилогии. Сочетая рестораны, бары и магазины, Плаза служит процветающим центром приятного досуга и развлечений, наслаждаться которыми можно с рассвета до заката солнца и дальше.

Главные преимущества

* Бассейн Оазис, бар только для членов, тренажерный зал, спа-салон, теннисный корт, сады и игровая площадка для детей.

* Бассейн только для жителей, фитнес-зал и зоны свободного отдыха в Восточной и Западной Башнях.

* Рестораны, бары и магазины Плазы - это живое сердце этого уникального места.

Находясь одновременно на пляже и в самом центре города, Трилогия имеет идеальное месторасположение не только на Кипре, но и в Европе. Подробнее на https://trilogylimassol.ru.

Материалы предоставлены компанией Cybarco

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