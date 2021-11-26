Умер Виктор Васенин

Умер от коронавируса Виктор Васенин, много лет проработавший фотокорреспондентом в "РГ".

Виктор Васенин. Фото: Facebook / Виктор Васенин

Он снимал и великих, и малых, и известных, и скрытых. На его снимках можно увидеть и необычного Бориса Ельцина, и Чубайса с Немцовым, и Фридмана с Авеном, и Березовского с Абрамовичем, и Солженицына с Коржавиным, и Высоцкого с Визбором, и Плисецкую с Щедриным. Зайдите на его личный сайт, полчаса как минимум не сможете оторваться от его, как теперь модно говорить, "картинок".

Фотографы - лучшие свидетели времени. По-моему, более лучшие, чем видеохроникеры. Их образы более незабываемы, все-таки фотография - это остановленное мгновение истории. И эта остановка помогает вглядеться в суть людей и событий.

Я специально попросила его снять для моего материала актера Максима Суханова и увидела настоящий мужской поединок. Он то ронял своего героя, то подымал, ловя неожиданную слезу в глазах, то соблазнялся неоказанной дружбой, то устрожался.

И я про Васенина навсегда запомнила: нелегкий характер, готовность из всего создать проблему, но какой же талантливый и все схватывающий глаз.

Стараясь не свалиться в нарциссизм, люблю и свои фотопортреты, сделанные Васениным. В них можно смотреться как в зеркало. Он видел человека немножко изнутри.

Помню, как неожиданно встретились с ним и его женой Ирой, тоже нашей коллегой, в Черногории, близ Свети-Стефана. Васенины спускались по улочке к морю, а мы сидели на веранде. Они остановились, и мы были рады этой встрече, нашей помеченности друг для друга чем-то важным, более важным, чем мы привыкли думать.

Вот сейчас, когда он ушел, это особенно понимаешь.

Память

Эльмира Аширова, редактор сайта "Российской газеты":

- Когда я впервые увидела Виктора Васенина, мне показалось, что он очень похож на моего папу. Такой же большой, улыбчивый. Таким он и оказался - по-отцовски добрым, но справедливым. Он давал советы и по-доброму критиковал. Рассказывал поучительные истории и делился своим опытом. А еще он очень любил снимать коллег. Не просто снял и забыл, а обязательно присылал на почту. Его фотографии есть у многих, кто с ним работал. Светлая память!

Михаил Метцель, фотокорреспондент ТАСС:

- Пересекались с ним на съемках новостей. Виктор был эдаким крупным фотографом с большим сердцем. К сожалению, оно у людей не железное.

Сергей Шахиджанян, преподаватель факультета журналистики МГУ, специальный корреспондент газеты "Вечерняя Москва", член Союза журналистов России:

- Мне казалось, он будет жить сто лет. Энергия, он ей просто лучился, и всегда делился, всегда всем помогал. Мы запомним его как замечательного, сильного мужчину и прекрасного фотографа.

Анна Чернега, помощник генерального директора "Российской газеты":

- Витя, дорогой мой земляк по поселку Воровского, который ты так любил. Художник, профессионал, гурман, ценитель, настоящий мужчина… Покойся с миром. А мед твой я теперь буду экономить. И вспоминать.

Константин Завражин, фотожурналист "Российской газеты":

- К сожалению, он не первый из коллег, кого забрал коронавирус. Совсем недавно мы простились с Владимиром Суворовым из "Известий" и Натальей Нечаевой из "Трибуны". Фоторепортер не может как бухгалтер или как бильд, когда вокруг бушует пандемия, побыть дома и работать на так называемой "удаленке". Кто-то будет снимать убогий натюрморт у себя на кухне, а потом провалится в депрессию и будет просиживать время в социальных сетях, но Васенин не из таких. Его нельзя было удержать в четырех стенах квартиры. "Фотография - дело все моей жизни", - такой девиз обозначен на его персональном сайте. Несмотря на возраст, бегал по заданиям как мальчишка, работая в ежедневных газетах. Мечтал когда-нибудь издать книгу. Не успел. Видел самодельную склейку его потрясающих работ с землетрясения в Закавказье. Такого уникального собрания портретов российских знаменитостей, как у него, нет, пожалуй, ни у кого из репортеров. В начале 2000-х мало кто всерьез относился к архивам. Фотографы снимали сюжеты для своих изданий, отбирали лучшее, чтобы потом послать на конкурсы. Остальное в корзину или просто не доходили руки. У Виктора был системный подход, которому можно было поучиться. Он призывал снимать не только в номер, но и делать так называемые "долгоиграющие фотографии", которые потом будут долго публиковаться без привязки к событию, на котором были сделаны. Его добрых советов будет мне не хватать.

Виктория Авербух, редактор отдела новостей "Российской газеты" с 2001 по 2008 год:

С Витей мы познакомились в редакции "Российской газеты" и я поначалу очень перед ним робела: мне казалось, что он суров и неразговорчив. А потом было много совместных выездов на репортажи и интервью - и он совершенно преображался, работал очень остро, точно, подмечал интересные детали. Но больше всего любила, когда мы вместе ездили на разные пресс-конференции - даже скучнейшие "говорящие головы" Витя умудрялся снимать так, что портреты оживали и добавляли к тексту новые краски, новые детали.

Связка "пишущий - снимающий" очень важна для общей подачи материала. Тем ценнее было, что Виктор никогда не отказывался от совместной работы со стажерами, с начинающими журналистами. Когда к нам приходили на практику студенты, я знала, что их можно "доверить" Вите - он никогда не показывал своего профессионального превосходства, наоборот, помогал ребятам, мягко советуя, на что обратить внимание. Витя был, как говорится, представителем "старой школы". Как жаль, что о нем - таком высоком, сильном, внимательном - приходится говорить в прошедшем времени.