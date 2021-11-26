Упрощен порядок отмены простых доверенностей

Новости

Израиль и Британия внесли страны Африки в "красный" список из-за нового штамма 02:25
Передача Головина помогла "Монако" обыграть "Реал Сосьедад" и выйти в плей-офф 02:15
ВОЗ изучит воздействие нового штамма коронавируса на вакцины 01:51
"Зенит" уступил "Панатинаикосу" в Евролиге 01:43
"Спартак" занимает второе место в группе перед последним туром Лиги Европы 01:30
Власти Канады в начале 2022 г. одобрят вакцину от COVID для детей 2-3 лет 00:18
Будущий канцлер Шольц высказался против введения локдауна 25.11.2021
ЦСКА вырвал победу в матче с "Баварией" в Евролиге 25.11.2021
Нелегальные мигранты устроили бунт в центре для иностранцев в Польше 25.11.2021
В Испании обнаружен редкий иберийский меч 2000-летнего возраста 25.11.2021
Власти Египта открыли для посещений легендарную аллею сфинксов в Луксоре 25.11.2021
Австралийка сфотографировала в небе огромный профиль "облака-бородача" 25.11.2021
Вратарь "Локомотива" Худяков побил рекорд Акинфеева в еврокубках 25.11.2021
Saxo Bank спрогнозировал курс рубля и цену на нефть в 2022 году 25.11.2021
Президент Чехии Земан госпитализирован с коронавирусом 25.11.2021
Количество военнослужащих с коронавирусом сократилось до 1633 25.11.2021
Мошенники придумали новую схему для кражи денег с банковских карт 25.11.2021
ВОЗ: Пик четвертой волны "короны" в России пройден 25.11.2021
Кабмин возместит авиакомпаниям затраты на вывозные рейсы для россиян 25.11.2021
Меркель призвала поддерживать диалог по Донбассу 25.11.2021
Москва вновь упадет на барическое дно 25.11.2021
Генпрокурор РФ встретился с главой итальянской финансовой гвардии 25.11.2021
Осень в Москве закончится рекордным субтропическим ливнем 25.11.2021
Чехия вводит с 26 ноября режим ЧС в связи с ковидом 25.11.2021
ЦБ зафиксировал новый исторический максимум долговой нагрузки россиян 25.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
26.11.2021 02:02
Рубрика: Происшествия

Упрощен порядок отмены простых доверенностей

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8620)
Госдума приняла в третьем чтении закон, упрощающий порядок отмены доверенностей в простой письменной форме. То есть таких доверенностей, которые не были нотариально оформлены. Человек может их написать от руки на любом клочке бумаги. Понятно, что подобная практика опасна, но действующий закон такое право человеку дает. Теперь, по крайней мере, появится возможность заблокировать подписанный сгоряча "клочок" бумаги.

"Принятый закон направлен на обеспечение возможности публикации сведений об отмене доверенностей, не удостоверенных нотариально. Данная мера станет дополнительной защитой граждан, обеспечив возможность достаточно быстро отменить выданную доверенность и довести информацию до широкого круга лиц", - сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

При этом отменить такую доверенность можно будет и удаленно - через интернет, на портале Федеральной нотариальной палаты. В целом новым законом создается важный задел для безопасного оборота всех доверенностей, в том числе электронных. Теперь Единая информационная система нотариата становится централизованной базой сведений обо всех отмененных доверенностях.

Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Происшествия Правосудие Охрана порядка Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Черноморский флот следит за эсминцем США Arleigh Burke
Новым директором ФСИН назначен Аркадий Гостев
Вучич: РФ сохранила для Сербии исключительную цену на газ
Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина
В Петербурге введение QR-кодов в магазинах и кафе перенесли на 27 декабря
Телефонные мошенники, представляясь силовиками, оставляют людей без квартир
Видео: Сеть поразило сальто пролетевшего на красный свет седана