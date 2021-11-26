Упрощен порядок отмены простых доверенностей

Госдума приняла в третьем чтении закон, упрощающий порядок отмены доверенностей в простой письменной форме. То есть таких доверенностей, которые не были нотариально оформлены. Человек может их написать от руки на любом клочке бумаги. Понятно, что подобная практика опасна, но действующий закон такое право человеку дает. Теперь, по крайней мере, появится возможность заблокировать подписанный сгоряча "клочок" бумаги.

"Принятый закон направлен на обеспечение возможности публикации сведений об отмене доверенностей, не удостоверенных нотариально. Данная мера станет дополнительной защитой граждан, обеспечив возможность достаточно быстро отменить выданную доверенность и довести информацию до широкого круга лиц", - сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. При этом отменить такую доверенность можно будет и удаленно - через интернет, на портале Федеральной нотариальной палаты. В целом новым законом создается важный задел для безопасного оборота всех доверенностей, в том числе электронных. Теперь Единая информационная система нотариата становится централизованной базой сведений обо всех отмененных доверенностях. Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности