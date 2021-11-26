По уровню развития алюминиевой отрасли судят о состоянии экономики страны в целом. В ней находят отражение самые современные идеи в российской промышленности, высокотехнологичные секторы которой невозможно представить без применения алюминия и сплавов на его основе.

О том, где алюминиевые решения сегодня наиболее востребованы, насколько высок экспортный потенциал продуктов алюминиевого производства и какие тенденции будут актуальны в ближайшем будущем, мы поговорили с сопредседателем Алюминиевой Ассоциации Ириной Казовской.

Ирина Сергеевна, как сегодня, когда мир борется с пандемией, чувствует себя алюминиевая отрасль?

Ирина Казовская: Мировой рынок первичного алюминия восстановился в этом году до 68 миллионов тонн. На фоне общего роста мировых экономик, сопровождающегося глобальной декарбонизацией производства, увеличивается спрос на алюминий и продукты из него. В ряде отраслей уровень потребления уже превысил показатели 2019 года. В некоторых сегментах, например, в автопроме, восстановление до предпандемийного уровня ожидается в 2022 году.

По нашим данным, в 2021 и 2022 годах глобальный баланс производства и потребления будет скорее дефицитным, при этом дефицит первичного алюминия увеличится до 2,5 миллиона тонн. Это объясняется, прежде всего, востребованностью алюминия и продукции на его основе для перехода мировой экономики на "зеленые" рельсы.

Если мы говорим о России, то у нас спрос на первичный алюминий восстановился. По сравнению с прошлым годом потребление алюминия в стране выросло почти на четверть, в чем, как мы считаем, есть немалая заслуга Алюминиевой Ассоциации.

Алюминиевая отрасль - драйвер национальной экономики. Какие задачи стоят перед ассоциацией, объединяющей компании отрасли?

Ирина Казовская: При переходе к "зеленой" экономике продукция из алюминия незаменима. Фото: Из архива Алюминиевой Ассоциации

Ирина Казовская: Алюминиевая Ассоциация, в состав которой входят 130 компаний, была создана в 2015 году с целью увеличения потребления алюминия на внутреннем рынке. Поэтому свою главную задачу мы видим в стимулировании применения алюминия как высокотехнологичного, энергоэффективного материала с уникальными потребительскими свойствами во всех отраслях экономики.

Была разработана стратегия для семи секторов ассоциации: строительство, машиностроение, авиация и космос, ТНП, энергетика, автомобилестроение, алюмохимия. С учетом современных требований и вызовов времени направлений стало больше - мы сформировали сектор "Рециклинг".

Мы создаем оптимальные условия для развития алюминиевой промышленности и смежных с ней отраслей: помогаем выстраивать производственные цепочки, содействуем кооперации на межотраслевом уровне, устанавливаем диалог с зарубежными потребителями российских высокотехнологичных изделий, экспертами, научным сообществом.

Ассоциация способствует выводу на рынок новых видов продукции и расширению экспортных поставок высокотехнологичной отечественной продукции. Эта работа предполагает взаимодействие с регуляторами рынка, деловыми и общественными объединениями, международными организациями и смежными отраслями. C 2015-го по 2020 год, благодаря программе стимулирования спроса, рынок алюминиевых продуктов в России вырос на 20 процентов, внутреннее производство - на 24 процента.

Основной фокус Стратегии Алюминиевой Ассоциации до 2030 года направлен на продвижение алюминиевых решений, в том числе в нацпроектах - "Жилье и городская среда", "Безопасные качественные дороги", "Комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры", "Здравоохранение", "Экология", "Образование", "Международная кооперация и экспорт". Важными направлениями мы также считаем реализацию ESG-повестки и расширение мощностей по переработке.

Кто главный потребитель алюминия?

Ирина Казовская: Это традиционно строительство, автомобилестроение, товары народного потребления и упаковочная продукция. Но в первую очередь все же строительство, где алюминий применяют на протяжении уже более 120 лет. В 1898 году купол церкви Сан-Джоаккино (San Gioacchino s Church) в Риме был покрыт алюминиевым листом, который и по сей день находится в идеальном состоянии.

Сегодня мы отмечаем уверенную тенденцию к росту применения в строительстве алюминия и решений на его основе. Даже в прошлом году, в разгар пандемии, российская строительная отрасль на общем фоне продемонстрировала наибольший рост спроса на алюминиевые продукты: плюс 10,9 процента к 2019 году - до 270 тысяч тонн алюминия в экструзии. В 2021 году ожидается рост спроса на алюминиевую продукцию - на 12-15 процентов выше уровня 2020 года.

Замечу, что отраслевая стратегия предполагает увеличение потребления алюминия в строительстве к 2023 году на 85 тысяч тонн. В наших планах повысить алюминизацию зданий с нынешних 2,4 до 6,5 килограмма на квадратный метр. И конечно, этих показателей предполагается достичь благодаря расширению использования отечественных алюминиевых продуктов.

Применение алюминиевых конструкций к 2030 году в полтора раза повысит качество городской среды

Эти ожидания обоснованны. Мы считаем, что благодаря сочетанию высокой прочности и легкости, а также уникальным эстетическим свойствам алюминий является наиболее эффективным материалом для реконструкции зданий, в качестве долговечных фасадных и кровельных решений, а также для реставрации знаковых объектов. Проекты реновации жилого фонда также должны реализовываться с применением долговечных современных материалов, отвечающих требованиям экологической безопасности и энергетической эффективности.

Эксперты в области строительства говорят о существенной экономии в долгосрочной перспективе, возникающей при эксплуатации зданий и сооружений, которые были возведены с использованием долговечных алюминиевых конструкций. То есть благодаря применению алюминия снижается стоимость владения объектом, повышается энергоэффективность здания.

Можете ли назвать наиболее заметные проекты последнего времени, связанные с применением алюминия в строительстве?

Ирина Казовская: Наверное, одним из ярчайших примеров можно назвать реконструкцию Политехнического музея в Москве, построенного в 1907 году. Два купола обновленного Политеха общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров - это светопрозрачные конструкции из авиационного алюминия, который в три раза легче стали при сопоставимой с ней прочности. Когда музей будет открыт, к этим конструкциям можно будет крепить полноразмерные модели самолетов и космических кораблей.

Из того, что на виду буквально у всех, - интерьеры новых станций метрополитена. С момента создания ассоциации в 2015 году в стране открыта 21 станция метро с отделкой из алюминия. "Мичуринский проспект", "Савеловская", "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская" - для облицовки стен, потолков, фасадов, создания масштабных панно этих и других станций метро использованы алюминиевые материалы.

Интересное решение предложили создатели ТРЦ "Веер Молл", открывшегося в июне этого года в Екатеринбурге. Навесные и светопрозрачные фасады, самонесущая структурная кровля его сделаны на основе алюминиевых решений. К слову, алюминиевая оболочка фасада и купола торгово-развлекательного цента составила 65 тысяч квадратных метров, это точно самая большая площадь в России, да и в мире.

Первый в ЦФО алюминиевый пешеходный мост построили в Туле в 2020 году. Проект получил Гран-при AlumForum 2021. Фото: Из архива Алюминиевой Ассоциации

Отдельно хотелось бы сказать о мостах с алюминиевыми конструкциями, которые с 2017 года начали строить в России после примерно полувекового перерыва. При активном участии ассоциации была модернизирована нормативная база, проведены аналитические, научно-исследовательские, экспериментальные и методические работы, изучен зарубежный опыт строительства мостов с конструкциями из алюминиевых сплавов. В результате алюминиевые пешеходные мосты появились в Нижнем Новгороде, Москве, Туле, Красноярске. Жители успели оценить функциональность, удобство и эстетику этих сооружений.

Сейчас у нас в стране установлено уже десять алюминиевых мостов и примерно 20 проектов находятся в разработке. В 2022 году в Нижегородской области планируется начать строительство первого в России и Восточной Европе автомобильного моста из алюминия. Разработаны альбом типовых проектных решений пешеходных мостов и уникальные арт-объекты для городской среды. Например, открытый в прошлом году алюминиевый пешеходный переход в Туле получил Гран-при Второго международного форума "Алюминий в архитектуре и строительстве" (AlumForum 2021).

Как вам удалось в условиях пандемии провести такое масштабное международное мероприятие, как AlumForum?

Ирина Казовская: Мы довольны результатами AlumForum 2021, который прошел в рамках Года архитектуры и градостроительства в СНГ. Как и первый форум, который мы вместе с коллегами из Союза архитекторов России провели в 2019 году, он наглядно показал, что архитектура - отрасль, в которой наука и технологии гармонично сочетаются с искусством, технологические инновации создают простор для творчества.

Уверена, со мной согласятся участники и гости форума - несмотря на все ограничения, нам удалось пригласить к очному участию звезд мировой архитектуры и дизайна, представить на AlumForum 2021 самые актуальные наработки архитекторов, дизайнеров, проектировщиков, строителей, производителей материалов для строительства.

С учетом всех необходимых санитарно-эпидемических требований нам удалось собрать на площадке Технопарка "Сколково" десятки российских и зарубежных компаний со своими стендами, в деловой программе форума приняли участие более трехсот спикеров. Форум получил поддержку со стороны Минстроя России и Минпромторга России. Мероприятие подтвердило свой международный статус: мастер-классы на форуме провели звезды архитектуры и дизайна: бельгийский архитектор Филипп Самин, партнер архитектурного бюро Zaha Hadid Хуссам Шакуф и британский дизайнер Майкл Янг. В офлайн- и онлайн-формате в форуме участвовали эксперты из Италии, Германии, Турции, Канады, США и других стран.

Основной темой деловой программы форума стали тренды устойчивого развития и ответственного потребления. Эксперты считают, что отрасль строительства, один из флагманов экономики, должна основываться на принципах устойчивого развития, подразумевающего сознательное ограничение расходования невозобновляемых природных ресурсов, создание малоотходных и безотходных технологий, замкнутых производственных циклов. Как отметил на форуме президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, энергоэффективность и качество в строительной отрасли можно было бы повысить, если бы те, кто строит здания, затем их и эксплуатировали.

"Зеленая" повестка - актуальный мировой тренд. Какую роль играет алюминий в реализации принципов устойчивого развития?

Ирина Казовская: Напомню, что в России с 2017 года под брендом ALLOW производится алюминий с минимальным воздействием на климат на основе возобновляемой энергии сибирских ГЭС. Использование этого металла дает возможность сократить "углеродный след" по всей производственной цепочке вплоть до конечного продукта.

Алюминий с низким углеродным следом обеспечивает реализацию принципов "зеленого" строительства и устойчивого развития, а также создает добавленную стоимость благодаря уменьшению объема воплощенного углерода в строительстве зданий и сооружений (воплощенный углерод - суммарное воздействие всех выбросов парниковых газов, связанных с материалом в течение его жизненного цикла, включая добычу, производство, строительство, техническое обслуживание и утилизацию. - ред.).

Касаясь экономических аспектов "зеленого" строительства, следует сказать, что оно повышает эффективность эксплуатации зданий и сооружений и снижает объем расходов на 14 процентов в течение пятилетнего жизненного цикла. Кроме того, срок получения доходов от капиталовложений сокращается до 5-10 лет, а стоимость активов, наоборот, повышается до 10 процентов по сравнению со зданиями, построенными из других материалов. Главное же в том, что улучшается качество жизни, что выражается в снижении коммунальных платежей и использовании безопасных материалов.

Еще один вектор - необходимо задавать требования по применению строительных материалов с возможностью повторной переработки и вовлечения на следующем этапе. Это важно, чтобы при демонтаже зданий не образовывался мусор из неперерабатываемых строительных материалов.

Вы упомянули о создании нового сектора "Рециклинг" в составе ассоциации. Чем было вызвано такое решение?

Ирина Казовская: Рециклинг и алюминий связаны неразрывно. Все дело в уникальной особенности алюминия: его можно перерабатывать бесконечно, причем без потери свойств. Как отметил итальянский коллега во время организованного ассоциацией российско-итальянского алюминиевого форума, алюминий - бессмертный металл. Мне нравится эта формулировка.

В той или иной степени все предприятия алюминиевой промышленности повторно используют или возвращают в оборот отходы производства. Отходы на заводах, имеющих собственные литейные мощности, возвращаются обратно в производство - это и есть рециклинг. Сбор алюминиевой упаковки через фандоматы в супермаркетах и их последующая переработка - тоже рециклинг.

Алюминий уникален: его можно перерабатывать бесконечно, причем без потери свойств

Рынок вторичного алюминия - важная для нас сфера, поэтому в составе ассоциации появился сектор рециклинга. Мы следуем мировым тенденциям, в контексте которых вовлечение вторичного алюминия и сбор лома приобретают все большее значение. Например, в странах Европейского Союза в дальнейшую переработку вовлекаются по 90-95 процентов лома из автопрома и строительства, 74 процента алюминиевой банки, а в целом упаковки - 60 процентов. Соединенные Штаты Америки намерены увеличить коэффициент переработки алюминиевой тары из-под напитков до 90 процентов к 2050 году.

У нас потребление вторичных сплавов в последнее время растет. Ежегодно в России собирается и перерабатывается более 600 тысяч тонн алюминиевого лома, в том числе 60 тысяч тонн алюминиевых банок, 80 тысяч тонн колесных дисков. Производство вторичных сплавов составляет 550 тысяч тонн. Машиностроение, автопром и товары народного потребления вносят основной вклад в образование лома.

С какими вызовами сталкивается сегодня российская алюминиевая отрасль и как Алюминиевая Ассоциация на них отвечает?

Ирина Казовская: Алюминий и конструкции из него сегодня чрезвычайно востребованы рынком. Потенциал роста внутреннего рынка есть во всех сегментах - важно развивать новые производственные мощности. Возможности существующих по производству алюминиевых полуфабрикатов и конечных продуктов практически исчерпаны. Требуется около 1 миллиона тонн новых мощностей с инвестициями не менее 5 миллиардов долларов. Алюминиевая Ассоциация вместе с регуляторами и участниками рынка обращает на эту ситуацию самое пристальное внимание.

Для освоения новой алюминиевой продукции нужны новые компетенции, нужно готовить квалифицированные кадры и создавать центры компетенций. Прилагая усилия в этом направлении сегодня, мы обеспечиваем основу для успешного развития алюминиевой отрасли и всей национальной промышленности в будущем. Недаром алюминий называют металлом будущего.

Справка

Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия (Алюминиевая Ассоциация) образовано в декабре 2015 года. Деятельность Алюминиевой Ассоциации направлена на создание оптимальных условий для развития алюминиевой промышленности и смежных с ней отраслей. Идея создания ассоциации, объединяющей производителей алюминия и продукции на его основе, принадлежит Минпромторгу России, ОК РУСАЛ и бизнесмену Олегу Дерипаске. Сегодня в состав ассоциации входят 130 компаний, на долю которых приходится более 70 процентов всего производства продукции высоких переделов из алюминия.

Тем временем

По данным Всемирного совета предпринимателей по устойчивому развитию (WBCSD), в мире на долю строительства приходится 30 процентов энергопотребления и 39 процентов выбросов СО 2 в энергетике. Среди первоочередных целей отрасли: достижение прозрачности углеродного следа, декарбонизация благодаря модернизации и применению более эффективных цифровых технологий и низкоуглеродных материалов, повышение устойчивости к изменению климата и экологичность - "зеленые" рабочие места, снижение воздействия на окружающую среду. Применение алюминия с низким углеродным следом позволяет снизить содержание воплощенного углерода в зданиях до 20 процентов. В коммерческих зданиях с алюминиевыми деталями и конструкциями из других материалов применение алюминия с низким углеродным следом может сократить выбросы углерода на 7 процентов. К 2030 году все новые здания в мире должны эксплуатироваться с нулевым уровнем выбросов, а к 2050 году - все здания.

В тему

География экспортных поставок отечественной алюминиевой продукции на уровне полуфабрикатов и конечных изделий охватывает весь мир. Помимо рынка СНГ примерно три четверти экспортной продукции поставляется в европейские страны.

Продукция для авиации и космоса поставляется в США. Алюминиевая рондоль экспортируется в Южную Корею и Египет, в планах - поставки в Мексику. Мостовые конструкции, изготовленные в России, с 2019 года направляются в Германию. Сделанные в России светопрозрачные алюминиевые конструкции устанавливаются российской инжиниринговой компанией в ОАЭ. Алюминиевый кабель поставляется в Казахстан и Белоруссию, а колесные диски, помимо этих стран, также в Австрию. Все это высоко маржинальные продукты, изделия с высокой добавленной стоимостью. При этом основные компании-экспортеры входят в состав Алюминиевой Ассоциации.

Выгода для российской алюминиевой отрасли и промышленности страны в целом не исчерпывается только добавленной стоимостью - она имеет и имиджевую составляющую. Ведь переработка алюминия - это высокие технологии. И по уровню, на котором находится алюминиевая отрасль, судят о технологическом развитии страны в целом.