В Чили разрешили вакцинировать от COVID-19 детей с трех лет

Институт общественного здоровья Чили выдал разрешение на использование вакцины от коронавируса китайского производителя Sinovac для иммунизации детей от трех лет. Об этом объявило в четверг министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что данное решение позволит распространить прививочную кампанию еще на примерно 600 тысяч несовершеннолетних граждан. Ранее в Чили было разрешено прививать китайской вакциной детей от шести лет, сообщает ТАСС.

Решение о вакцинации детей с трехлетнего возраста было принято после исследований вакцины. Так, клинические испытания в Чили показали, что у детей вырабатывается больше антител, чем у взрослых, и при этом наблюдается меньше осложнений.

Накануне стало известно, что в начале следующего года власти Канады планируют одобрить использование вакцины от COVID-19 для детей от 2 до 5 лет. Ранее в Канаде уже была одобрена вакцина для детей в возрасте 5-11 лет, и в ряде регионов уже началась вакцинация.