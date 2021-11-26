В Европе считают, что причиной энергокризиса стала нехватка СПГ

Причиной энергетического кризиса в Европе стал дефицит предложения на рынке сжиженного природного газа (СПГ), считает Председатель комитета по энергетике и координационного комитета проекта "Зеленая инициатива" Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Эрнесто Ферлинги. Такое мнение он высказал на IV Международном научном форуме "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика", который проводит Российский экономический университет имени Плеханова (РЭУ).

По его словам, энергетический кризис в Европе не должен отразиться на планах стран по достижению углеродной нейтральности, хотя темпы энергоперехода (отказа в энергетике от нефти, газа и угля) могут и замедлиться. Он отметил, что главным источником выбросов парниковых газов в атмосферу является энергетический сектор, который благодаря принимаемым сейчас мерам будет трансформироваться. К 2050 году в мировом энергобалансе нефть будет занимать 27% (сейчас 33%), газ - 26% (сейчас 24%), уголь - 20% (сейчас 24%), а доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) вырастет с сегодняшних 5 до 15%. При этом доля гидроэнергетики и атомных станций не изменится - 7% и 4%, соответственно.

Ферлинги подчеркнул, что за 8 лет нефтегазовые компании потеряли 20% капитализации (около 123 млрд долларов), а стоимость компаний сектора ВИЭ выросла за этот же период на 77 млрд долларов. При этом, он считает, что без субсидий чистая энергетика жить пока не может, и основная нагрузка развития ВИЭ ложится на плечи налогоплательщиков.