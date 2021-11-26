В ФСС рассказали, сколько родителей оформили льготный больничный

Более 300 тысяч больничных по уходу за ребенком по новым правилам оформили с начала сентября родители детей до 8 лет. Об этом "Российской газете" рассказали в Фонде социального страхования (ФСС).

В ведомстве напомнили, что с 1 сентября такие больничные оплачиваются в размере 100% средней заработной платы, независимо от страхового стажа родителей.

"На 24 ноября Фондом социального страхования с применением льготы оплачено 340 тысяч листков нетрудоспособности, выданных застрахованным гражданам в связи с уходом за больным ребенком до 8 лет", - говорится в сообщении пресс-службы ФСС.

Как уточнили в минтруде, новая мера в первую очередь направлена на поддержку молодых родителей, которые еще не успели заработать себе нужный стаж. Всего она может коснуться около 1,5 млн семей, в которых часто болеют маленькие дети. Ранее на оплату больничных по уходу за ребенком до восьми лет по новым принципам правительство направило почти один миллиард рублей.

Между тем, выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае ухода за больным ребёнком гарантирована всем членам семьи, в том числе бабушкам, дедушкам, тетям или дядям, но при условии, что они работают по трудовому договору. Средний заработок, в размере которого оно начисляется, рассчитывается за последние два года. При этом по закону предельный размер пособия по больничному в 2021 году не должен превышать 2434 рубля 25 копеек в день, в месяц это немногим более 74 тысяч рублей. В следующем году максимальный размер пособия по больничному увеличится до 2572 рублей 60 копеек в день.