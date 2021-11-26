В Гидрометцентре пообещали мощное потепление и тропические ливни

Сменяющие друг друга циклоны не дают установиться зимней погоде в центре европейской территории.

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, на смену циклону с теплым атлантическим воздухом уже идёт циклон с теплым из Центральной Европы. Поэтому в субботу в центре, в том числе и в столичном регионе, в дневные часы от нуля до плюс 3 градусов, возможен снег с дождем. В воскресенье ночью около нуля, днем плюс 3-5 градусов. Небольшие осадки.

В понедельник прогнозируются дожди, днём в столичном регионе плюс 4-6 градусов, днем до плюс 7 градусов. Это уже больше соответствует погоде конца октября-начале ноября. В последний день ноября температура понизится. Будет от минус 1 до плюс 4 градусов в течение суток.

Декабрь начнется с более прохладной погоды. В первых числах первого месяца зимы подморозит до минус 5 градусов.

А вот на Урал теплый циклон принесет в выходные метель. Центральноевропейский циклон со своей стороны, обрушит ливни на Крым. Ливни там будут очень сильные, практически тропические. Сейчас, в частности, в Ялте до плюс 15 градусов, но к началу декабря температура понизится до плюс 5 в дневные часы. В Сочи пока плюс 18-19 градусов, но к 1 декабря температура днём не превысит плюс 8 градусов.