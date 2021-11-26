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26.11.2021 19:15
Рубрика: Экономика

В Госдуме обращают внимание на реализацию закона о предустановках российских приложений в гаджетах

Текст: Валерий Львов
Депутат Госдумы и зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин прокомментировал предложение Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) отложить вступление в силу инициированных правительством изменений в правила предустановки российских приложений на продаваемые в стране гаджеты. Согласно изменениям, производителей гаджетов обяжут давать возможность выбора поисковика на устройстве и возможность отказаться от установки предустановленных приложений, например, сделав такой выбор с помощью специальной кнопки на экране гаджета.

Как отметил Антон Горелкин, предлагаемые поправки могут быть реализованы в предусмотренный срок до 1 марта 2022 года: "В свое время компания Google модифицировала Android под новые правила за 2,5 месяца. Та же компания Apple знала о планируемых изменениях и могла не тянуть время, а использовать его с пользой и подготовиться. Сегодня то, что мы видим, это попытка затянуть время".

Депутат считает, что в постановлении, предлагаемом Минцифры РФ, реализуется государственная задача предоставления равных условий для иностранных и отечественных разработчиков. "Мы строим законодательство по духу антимонопольное, нам очень важно, чтобы для всех игроков рынка были равные условия. Тогда мы увидим и качественный рост, и развитие новых продуктов. Поэтому откладывать реализацию закона о предустановках нельзя ни в коем случае, это фактически будет преступление против российского государства", - подчеркнул депутат.

В конце августа Антон Горелкин просил главу Минцифры Максута Шадаева проверить реализацию норм закона о предустановке компанией Apple. В частности, Горелкин констатировал, что пользователи iPhone могли не найти в устройстве экран выбора российских приложений, а если нашли, то, возможно, после попытки установки возникала ошибка. Также по умолчанию в смартфоны производитель установил поисковик Google без возможности выбрать российский аналог.

Как отмечает директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, реализация предлагаемых новшеств не должна вызывать технических сложностей с точки зрения разработки. "При этом важно, чтобы просто этот процесс был минимально проблематичен для конечного пользователя. Пользователь должен сам решить, нужна для него эта программа или нет", - отмечает Кусков.

Проведенное ранее исследование TelecomDaily показывает, что почти половина пользователей новых смартфонов от Apple не заметили "окно выбора" приложений. Только 16% владельцев устройств на iOS готовы устанавливать приложения при активации смартфона. При этом "окно выбора" появляется только один раз при первом включении айфона, вернуться позже к нему нельзя.

Статистика скачиваний российских приложений из "окна выбора" на устройствах Apple не изменилась после вступления закона в силу, следует из данных App Annie. В итоге, по подсчетам TelecomDaily, общий эффект от закона на Apple составил около 1%.

Закон о предустановке российского ПО вступил в силу 1 апреля 2021 года. Производители смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров с поддержкой Smart TV должны предлагать покупателям в России приложения российских разработчиков. За нарушение грозит штраф до 200 тысяч рублей.

Экономика

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