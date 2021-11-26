В Канаде заявили о рекордном за 30 лет количестве убийств

Рекордное за последние 30 лет года число убийств зафиксировано в Канаде в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные, озвученные канадским Бюро статистики.

Так, в прошлом году в стране было зафиксировано 743 таких преступления, что стало вторым результатом за всю историю статистики, которая ведется с 1961 года. Наибольшее число насильственных смертей - 754 - пришлось на 1991 год, сообщает ТАСС. Наиболее криминальными районами страны считаются Торонто и его пригороды.

Рост этих цифр специалисты, в частности, связывают с пандемией коронавируса, которая, по их словам, оказала сильное влияние на канадское общество. "Эти заметные социальные и экономические изменения способствовали и изменению структуры преступности по всей Канаде", - говорится в отчете.

При этом отмечается, что убийства составили 0,2 процента от всех преступлений, совершенных в Канаде в 2020 году.