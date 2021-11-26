В Китае будут производить 20 твердотопливных ракет-носителей в год

Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий на церемонии открытия 7-го Китайского международного аэрокосмического форума объявила о завершении строительства и вводе в эксплуатацию умной линии по производству спутников и ракетного индустриального парка в городе Ухань, административном центре провинции Хубэй.

По словам генерального директора корпорации Лю Шицюаня, эта линия и парк, расположенные на Национальной аэрокосмической промышленной базе в городе Ухань, уже введены в эксплуатацию. При этом в ракетном индустриальном парке ежегодно будет производиться 20 твердотопливных ракет-носителей. В свою очередь умная производственная линия способна выпускать 100 спутников общего назначения весом менее одной тонны в год.

Напомним, что в четверг Китай осуществил успешный запуск ракеты-носителя Куайчжоу-1А с новым спутником Шиянь-11. Куайчжоу-1А, небольшая твердотопливная ракета-носитель, отличающаяся коротким циклом предстартовой подготовки, предназначена для запуска низкоорбитальных спутников массой менее 300 килограммов. В свою очередь Шиянь-11 в основном будет использоваться для повсеместного обследования земельных и природных ресурсов страны, городского планирования, оценки урожайности сельхозкультур, а также предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий.