В Минздраве рассказали, какие прививки снижают риск развития деменции

Однократная вакцинация пожилого человека от гриппа на 17% снижает риск возникновения наиболее распространенного типа деменции - болезни Альцгеймера. При вакцинации от пневмонии в возрасте 65-74 лет этот риск снижается еще значительнее - на 40%.

Об этом рассказала главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева на XII Всероссийском конгрессе пациентов. По ее словам, если три года подряд пенсионер вакцинируется от гриппа, то у него также снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а прививка от опоясывающего герпеса, который чаще проявляется в пожилом возрасте, снижает риск инсульта и предотвращает инвалидизацию.

"Мы должны вакцинироваться, чтобы спасти друг друга. <…> Речь идет не только о коронавирусной инфекции или о гриппе - речь о снижении смертности и заболеваемости от многих заболеваний. Снижение риска инфаркта миокарда - на 48%, инсульта - на 33%, пневмонии - на 43%", - цитирует доктора Ткачеву ТАСС.

Национальный календарь прививок РФ предполагает, что люди старше 60 лет имеют право бесплатно ревакцинироваться против сезонного гриппа на ежегодной основе, а также каждые 10 лет - от дифтерии и столбняка. Так как пожилые - группа высокого риска развития тяжелых пневмококковых инфекций (протекают в виде пневмонии, гнойного менингита и сепсиса), им также показана после 65 лет вакцинация от пневмококка. По эпидемическим показаниям также можно получить прививку от гепатита А и В, клещевого энцефалита, опоясывающего герпеса.

Перечень необходимых прививок пожилым следует обсуждать персонально со своим лечащим врачом ввиду вероятности наличия хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета и других факторов.