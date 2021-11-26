В мире будут ориентироваться на российские исследования по коронавирусу

На исследования российских ученых по коронавирусу будут ориентироваться во всем мире. НИИ гриппа им. Смородинцева получил статус референс-лаборатории Всемирной организации здравоохранения по COVID-19. Документ, подтверждающий этот статус, научно-исследовательскому институту вручил директор Европейского регионального Бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Отмечается, что на днях он посетил его вместе с официальным представителем Всемирной организации здравоохранения в России Мелитой Вуйнович. Зарубежная делегация ознакомилась с корпусом, в котором хранятся крупнейшие в России коллекции штаммов возбудителей респираторных инфекций, в том числе коронавируса.

"В институте ведется постоянный мониторинг генетической изменчивости возбудителя COVID-19. Он позволяет определять появляющиеся в геноме вируса изменения, которые могут приводить к изменению его свойств, в частности легче передаваться от человека к человеку или ускользать от иммунного ответа, полученного после заболевания инфекции или вакцинации", - пояснил директор НИИ гриппа им.Смородинцева Дмитрий Лиознов.

По его словам, генетический надзор за вирусами дает возможность отслеживать такие события и готовится к ним заранее, планируя профилактические мероприятия и стратегии вакцинации.