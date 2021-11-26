В Росреестре рассказали, зачем вносить электронную почту в ЕГРН

Росреестр порекомендовал собственникам недвижимости внести в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) свою электронную почту.

Адрес электронной почты вносится в ЕГРН по желанию собственника. Благодаря этому владелец недвижимости может оперативно получать из Росреестра информацию о действиях с его имуществом.

Росреестр уведомляет по электронной почте, например, о поступлении пакета документов на регистрацию прав на эту недвижимость (в том числе если документы поступили в электронном виде). Если вы ничего не знаете о предстоящей сделке, скорее всего, действуют мошенники, в этом случае можно связаться с сотрудниками Росреестра и сделка не состоится.

Также на электронный адрес отправляются уведомления о возврате поданных документов, об исправлении ошибок в ЕГРН, об изменении данных правообладателя, характеристик принадлежащих ему объектов недвижимости, если такие сведения поступили из органов власти (к примеру, изменение адреса, площади, кадастровой стоимости, паспортных данных). На электронную почту придет информация об аресте, запрете совершать сделки с недвижимостью, о включении вашего земельного участка в зону с особыми условиями использования территории, о внесении в ЕГРН сведений о публичном сервитуте в отношении принадлежащего вам участка.

Кроме того, по электронной почте можно получить информацию о статусе рассмотрения своих заявлений в Росреестр. Ведомство проинформирует о результатах государственной кадастровой оценки, о ходе рассмотрения вашего запроса о предоставлении сведений из ЕГРН, о приостановлении, отказе, прекращении учетно-регистрационных действий или возврате без рассмотрения представленных документов. Если документы подавались в Росреестр в электронном виде, то и итоговые документы можно получить по электронной почте.

На электронную почту документы приходят быстрее, отмечают в Росреестре: информация направляется не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о регистрации прав или кадастровом учете. Если документы бумажные, то еще один рабочий день уходит на их отправку из Росреестра в МФЦ.

Электронные документы законодательно приравниваются к бумажным аналогам. Документы о результатах оказания услуг заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица Росреестра.

Внести электронную почту в ЕГРН можно при регистрации недвижимости, получении выписки о ней и других подобных действиях. Для этого адрес нужно указать в определенной графе заявления. Можно подать и отдельное заявление - о внесении в ЕГРН сведений о таком адресе. Это можно сделать или в МФЦ, или отправив письмо по обычной почте (но подпись в заявлении должна быть нотариально заверена), или через личный кабинет на сайте ведомства.

В дальнейшем не забывайте обновлять сведения в ЕГРН, если адрес электронной почты меняется.