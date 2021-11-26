В Росстате рассказали, когда появятся результаты сельхозмикропереписи

Окончательные итоги сельскохозяйственной микропереписи, которую Росстат провел в этом году, будут подведены в конце 2022 года, а первые оперативные данные появятся в декабре этого года, сообщил замглавы Росстата Константин Лайкам.

По его словам, более расширенные данные по сельхозорганизациям статведомство предоставит в апреле 2022 года, по фермерам и индивидуальным предпринимателям - в мае, по хозяйствам населения - летом 2022 года. Окончательные итоги по России будут опубликованы в октябре, по регионам - в ноябре, в декабре - по всем муниципальным образованиям. В ходе сельхозмикропереписи было охвачено 35,1 тыс. сельскохозяйственных организаций, 124,2 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и индивидуальных предпринимателей, 16,6 млн личных подсобных хозяйств в сельских населенных пунктах, 76,1 тыс. некоммерческих товариществ.

При этом Константин Лайкам признал, что пандемия сказалась на итогах сельхозпереписи - прежде всего на активности участия населения. "Люди были не так открыты. Отказов было немного, но люди все же старались не пускать переписчиков на свою территорию, старались поскорее закончить опрос. И поэтому, конечно, мы понимаем, что это неминуемо сказалось на качестве и итогах переписи", - пояснил он.

Впрочем, Росстат рассчитывает, что исправить ситуацию поможет многоуровневая система контроля данных. Также была использована система независимого объективного контроля данных микропереписи с применением спутникового мониторинга.

Эксперты рассчитывают, что с помощью сельхозпереписи будут получены данные, касающиеся земель сельхозназначения (в том числе неиспользуемых земель), объемов производства агропродукции в личных подсобных хозяйствах (на которые, например, по картофелю приходится более половины всего российского производства) и другая важная информация. Это позволит оценить потенциал аграрного сектора страны и изменения, произошедшие в сельском хозяйстве, с последней переписи.