В Великобритании производство автомобилей упало до уровня 1956 года

Общество производителей и продавцов автомобилей Великобритании сообщило о том, что производство автомобилей в стране в октябре упало до уровня 1956 года. Соответствующий пресс-релиз опубликован на их сайте.

Отмечается, что в октябре было произведено 64 726 единиц автомобилей, производство снижается уже четвертый месяц подряд. Так, выпуск для внутреннего рынка упал на 37,9%, а для внешнего - на 42,1%.

Глава Общества Майк Хавес сообщил, что сокращение производства связано с нехваткой полупроводников. Он также обратился к властям с призывом оказать содействие автомобильной отрасли.