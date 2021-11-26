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В WhatsApp Web теперь можно создавать свои стикеры

26.11.2021,  
15:04
Фото: tiempo.hn Фото: tiempo.hn
Фото: tiempo.hn

WhatsApp Web получила новую встроенную функцию, которая позволяет загружать свои собственные изображения и преобразовывать их в стикеры. Затем их можно рассылать в чатах.

Как уточняет Gizmochina, сделать это довольно просто. Нужно нажать на скрепку - значок вложений, затем выбирать Sticker и загрузить изображение которое будет преобразовано.

WhatsApp получил полезную функцию

Инструменты для редактирования стикеров включают эмодзи, которые можно наложить на изображение, пользовательский текст, расширенные инструменты обрезки, а также возможность добавить несколько картинок сверху.

Отмечено, что новая функция пока доступна для версии WhatsApp Web, однако вскоре она будет актуальна и для настольных компьютеров. Когда именно ей смогут воспользоваться владельцы Android и iOS-устройств, неизвестно.

интернет
Фото: pixabay.com
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