В WhatsApp Web теперь можно создавать свои стикеры

WhatsApp Web получила новую встроенную функцию, которая позволяет загружать свои собственные изображения и преобразовывать их в стикеры. Затем их можно рассылать в чатах.

Как уточняет Gizmochina, сделать это довольно просто. Нужно нажать на скрепку - значок вложений, затем выбирать Sticker и загрузить изображение которое будет преобразовано.

Инструменты для редактирования стикеров включают эмодзи, которые можно наложить на изображение, пользовательский текст, расширенные инструменты обрезки, а также возможность добавить несколько картинок сверху.

Отмечено, что новая функция пока доступна для версии WhatsApp Web, однако вскоре она будет актуальна и для настольных компьютеров. Когда именно ей смогут воспользоваться владельцы Android и iOS-устройств, неизвестно.