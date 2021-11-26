"Вампиры средней полосы" получат новогодний эпизод

Видеосервис Start обещает в конце декабря удивить специальным - новогодним - эпизодом сериала "Вампиры средней полосы". В аннотации серии, присланной в "РГ", авторы пишут: "Новый год хочется проводить с теми, кто сделал прошедшие 12 месяцев лучше. Для нас это дед Слава, Аннушка, Жан и вся вампирская семья - мы по ним страшно соскучились. Поэтому начали съемки новогодней серии, чтобы уже в конце декабря встретиться с самыми душевными вампирами на Start. И, возможно, еще кое с кем, ведь вампиры живут не только в Смоленске…"

Интрига создана. Что дальше? За создание сценария, как и в первом сезоне, отвечает автор идеи и шоураннер проекта Алексей Акимов, а вот режиссером новогодней серии станет Андрей Богатырев ("Красный призрак", "Чума!", "СашаТаня"). Актерский состав и сюжет пока держат в строгом в секрете, но обещают сюрпризы. Но мы-то понимаем, что без названных выше героев вряд ли дело обойдется.

"Все что мы делаем в "Вампирах" - в той или иной степени про любовь и про семью. Новогодняя серия не будет исключением. Мы - съемочная группа и актеры - действительно соскучились друг по другу. Радость от возможности встретиться на съемочной площадке и в кадре, и за кадром - равноценны", - рассказал Алексей Акимов.

Напомним, что ранее было обещано, что второй сезон сериала выйдет в 2022 году.