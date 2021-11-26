ВОЗ изучит воздействие нового штамма коронавируса на вакцины

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) тесно взаимодействуют с коллегами из ЮАР в изучении нового штамма коронавируса B.1.1.529, обнаруженного в этой стране. Об этом сообщила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, отметив, что 26 ноября состоится встреча, посвященная новой разновидности вируса.

В частности, речь пойдет о том, к какой группе отнести этот штамм: вызывающий обеспокоенность или вызывающий интерес. Керкхове пояснила, что созыв технической группы по эволюции вирусов вовсе не является сигналом тревоги, пишет ТАСС.

Представитель ВОЗ отметила, что известно менее 100 геномных последовательностей этого штамма. "О нем пока мало известно, но мы знаем, что этот вариант имеет большое число мутаций", - констатировала эксперт. По ее словам, исследования продлятся несколько недель. Например, специалисты будут выяснять потенциальное воздействие этого штамма на вакцины.

Первые случаи этого варианта были зарегистрированы в африканской Ботсване 11 ноября, затем в Южной Африке. Вариант, названный B.1.1.529, имеет 32 мутации в S-белке. Ученые подчеркивают, что мутации могут повлиять на способность вируса инфицировать клетки и быстро размножаться, блокируя иммунные клетки.