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26.11.2021 13:46
Рубрика: Общество

ВОЗ надеется на поддержку МПА СНГ по охране здоровья мигрантов

Текст: Дмитрий Гончарук

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает на то, что Межпарламентская ассамблея (МПА) СНГ поможет в работе по защите и обеспечению здоровья мигрантов. Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

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"Мигранты, с которыми я встречался на белорусской границе, несколько дней назад, имеют такое же безоговорочное право на здоровье, как и мы сами. Осуществление этого права, достижение более высокого уровня здоровья и благополучия для всех, включая мигрантов, зависит от политической воли. ВОЗ активизирует свою работу в этой области, и мы надеемся на вас, государства-участники МПА СНГ, как на партнеров", - сказал Клюге на пленарном заседании МПА СНГ в Санкт-Петербурге.

В организации намерены создать межрегиональный механизм, в котором будут учитываться миграционные маршруты. 17 и 18 марта 2022 года Европейское региональное бюро ВОЗ проведет совещание в Стамбуле, чтобы сформулировать видение подхода к решению этой проблемы с учетом особенностей всех этапов маршрутов миграции. На него представитель ВОЗ пригласил представителей государств-участников ассамблеи.

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