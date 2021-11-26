ВОЗ назвала новый штамм коронавируса из ЮАР "вызывающим беспокойство"

Специалисты предполагают, что новый вариант вируса, получивший название B.1.1.529, не только серьезно мутировал, но и легче передается от человека человеку, чем штамм дельта. Также есть вероятность, что существующие вакцины от COVID-19 могут оказаться не столь эффективными против нового штамма, следует из заявления BAG.

Швейцария на фоне решения ВОЗ по аналогу с Россией решила ограничить съезд в страну для граждан из ряда африканских стран с 26 ноября (в России ограничение начинает действовать 28 ноября). Также все приезжающие в страну обязаны будут сдать тест на коронавирус, даже если они были вакцинированы или уже переболели инфекцией. Кроме того, для вновь прибывших вводится десятидневный карантин. Ограничения будут распространены на все страны, где впоследствии будет обнаружен южноафриканский штамм.

В России новый штамм пока не обнаружен, также ученые из РФ еще не получили образец вируса, однако как только они получат к нему доступ, его протестируют и решат, насколько успешно вакцина "Спутник V" может противостоять этому варианту инфекции. По оценкам Центра Гамалеи, шансы на то, что вакцина справится с задачей, высоки, так как "Спутник V" дает выработку антител широкого спектра.