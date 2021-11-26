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26.11.2021 15:46
Рубрика: Общество

ВОЗ заявила о необходимости тщательно изучить "африканский" штамм SARS-CoV-2

Текст: Ирина Невинная

Несколько недель потребуется для изучения особенностей нового варианта коронавируса B.1.1.529, впервые обнаруженного в Южной Африке. Об этом сообщил пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Почему нужно осторожно отнестись к "африканскому" штамму коронавируса

"Ранний анализ показывает, что этот вирус имеет большое количество мутаций, которые требуют дальнейшего изучения. Нам потребуется несколько недель, чтобы понять, какое влияние оказывает этот вариант. Исследователи работают над тем, чтобы лучше понять мутации и то, что они потенциально означают для того, насколько трансмиссивным или вирулентным является этот вариант", - пояснил Линдмайер.

По предположениям вирусологов, изменения, происшедшие в геноме коронавируса, могут сделать его агрессивнее и обеспечить способностью "ухода" от антительной защиты, вызванной как вакцинацией, так и ранее перенесенным заболеванием COVID-19, вызванным ранним штаммом.

Представитель ВОЗ добавил, что потенциальное влияние нового штамма коронавируса на эффективность вакцин против COVID-19, а также чувствительность к нему средств диагностики (тестов) уже изучается.

Новым штаммом заинтересовались и производители вакцин. Компании Pfizer и BioNTech, разработавшие и выпускающие самую популярную (по количеству уже сделанных прививок в мире) вакцину от коронавируса, сообщили, что уже изучают новый штамм, и первые конкретные результаты ожидают получить через две недели.

"Мы ожидаем больше данных по лабораторным исследованиям самое позднее через две недели", - цитирует представителя BioNTech агентство Франс Пресс.

Производителей вакцин прежде всего интересует, необходимо ли будет модифицировать нынешние вакцины с учетом нового штамма.

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