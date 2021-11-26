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26.11.2021 15:10
Рубрика: Общество

Врач назвал неожиданные методы быстрого снижения кровяного давления

Текст: Анастасия Селиванова

Диабет второго типа и гипертонию, как правило, лечат по отдельности, однако появляется все большинстве доказательств их взаимосвязи. Если у человека есть оба этих заболевания, то риск сердечного приступа или инсульта вырастает в четыре раза, также с возрастом увеличивается риск развития деменции.

Фото: iStock
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Это плохая новость, но есть и хорошая: если вы лечите одну болезнь, то автоматически "подлечиваете" и другую, пишет врач Майкл Мосли в колонке для Daily Express. Так, по не понятным пока медицинскому сообществу причинам, снижение артериального давления влечет за собой снижение риска развития диабета.

Исследование об этом опубликовал медицинский журнал The Lancet. Из него следует, что снижение давления как с помощью лекарств, так и через изменение образа жизни снижает риск сердечного приступа и инсульта, а также вероятность развития диабета второго типа на 11%. Однако не все препараты от гипертонии давали такой эффект: о снижении рисков речь идет при приеме ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II, в то время как тиазидные диуретики и бета-блокаторы повышали риски на 20% и 48% соответственно.

"Итак, чтобы вы можете сделать, чтобы снизить кровяное давление, не полагаясь на лекарства? Похудение - простой, но самый мощный способ, также могут помочь сокращение потребления соли и физическая активность", пишет доктор Мосли. Кроме того, он предлагает ряд нестандартных методов.

Так, стоит обратить внимание на пение. Оно успешно снижает уровень гормона стресса - кортизола, который влияет на давление и уровень сахара в крови. "Это может сработать почти мгновенно. Помню, несколько лет назад у меня была пациентка средних лет, и во время операции ее давление было настолько высоким, что хирурги опасались неблагоприятного исхода. Пациентка начала тихо петь, и через 20 минут ее кровяное давление упало до уровня, достаточного для продолжения операции", - рассказывает врач.

Также среди необычных методов врач советует ежедневно принимать горячую ванну, которая расширяет кровеносные сосуды и облегчает работу сердца. Это было подтверждено японским исследованием от 2020 года среди 30 тысяч человек в возрасте старше 20 лет: у них на 28% снизился риск сердечных заболеваний и на 26% - риск инсульта, в отличие у тех, кто принимал ванну менее двух раз в неделю.

Небольшой кусочек темного шоколада с содержанием какао более 75% может также почти сразу снизить давление за счет содержания в нем натуральных антиоксидантов флаванолов. Они вызывают расширение артерий, что подтвердил на своем опыте сам доктор Мосли через ультразвук. Еще один способ снизить давление - заниматься дыхательной гимнастикой, которая активирует парасимпатическую нервную систему, снижают частоту сердечных сокращений и расширяет сосуды.

Общество Здоровье

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