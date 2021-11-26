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26.11.2021 06:11
Рубрика: Общество

Врач рассказал о диетическом питании при сухом кашле

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStok Фото: iStok
Фото: iStok

Опытный врач уже по звукам кашля пришедшего на прием пациента может определить, чем он болеет, но предположения всегда проверяются обследованием. Кроме медикаментозного лечения ускорить выздоровление и облегчить процесс лечения поможет специальный набор блюд и напитков.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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"Все, что раздражает заднюю стенку глотки и приводит к першению, саднению - придется убрать. Нужна еда без приправ, исключить стоит острое, соленое, перченое, кислое. Также надо следить за температурой пищи - ни сильно горячее, ни сильно холодное не показано. Следует отказаться от кофе и алкоголя. Неподходящим вариантом станут и цитрусовые", - рассказал aif.ru кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Помогут при сухом кашле и ингаляции. При этом, как считает Владимир Зайцев, лучше выбирать ультразвуковые, а не паровые, а еще лучше использовать небулайзер. "Используется банальный физраствор, ну, может, по согласованию с врачом уже добавляется препарат, отхаркивающий и разжижающий слизь. Человеку будет от ингаляций комфортнее", - говорит специалист.

Однако врач-отоларинголог советует все же лечение любого кашля начинать с посещения врача, который предложит ряд процедур для снятия воспаления. Так как медикам известно не менее семи видов кашля, являющихся спутниками опасных болезней и требующих тщательного лечения.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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