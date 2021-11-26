Врачи рассказали, какие доступные продукты могут продлить жизнь

Диетологи рассказали, как правильно питаться, чтобы укрепить каждую из пяти защитных систем организма - ангиогенез, регенерацию, микрофлору кишечника, ДНК и иммунитет, чтобы ваше тело могло лучше справляться с профилактикой болезней и вести более долгую и здоровую жизнь.

Хотя процесс расщепления и образования новых кровеносных сосудов, известный как ангиогенез, является полностью естественным, он может иметь отрицательный эффект, подпитывая рост заболеваний, таких как рак, болезнь Альцгеймера, ожирение и потерю зрения, связанную с диабетом. По словам Уильяма Ли, американского диетолога, президента Фонда ангиогенеза, автора книги "Ешьте, чтобы победить болезнь", одними из самых эффективных продуктов, повышающих способность вашего организма бороться с раком и поддерживать баланс ангиогенеза, являются соя, черная малина, помидоры, чай, гранат и даже пиво и сыр. По словам Ли, появляется все больше свидетельств эффективности этих продуктов, а жители Азии, которые потребляют много сои, овощей и чая, имеют значительно меньший риск развития рака груди и других видов рака.

Стволовые клетки находятся по всему нашему телу, в том числе, в костном мозге, легких, печени и кишечнике. Их работа - поддерживать, восстанавливать наши ткани, а то, что мы едим, может влиять на их работоспособность, отмечает издание eatthis.com. "Один из самых мощных восстанавливающих продуктов - жирная рыба", - пишет Ли. Он цитирует исследование ученых Монреальского университета, показывающее, что диета, богатая рыбьим жиром, увеличивает производство стволовых клеток, которые связаны с улучшением кровообращения в мышцах, лишенных кислорода. К другим продуктам, способствующим регенерации, относятся темный шоколад, богатый флавоноидами, черный чай, пиво, красное вино - оба в умеренных дозах, манго и оливковое масло.

К продуктам, которые поддерживают надежную репарацию ДНК и медленное старение клеток, относятся те, которые богаты питательными веществами с антиоксидантными свойствами, такими как витамины A, C, D, E, бета-каротин, ликопин, лютеин и селен. Ученый советует добавить в рацион шпинат, капусту и другую листовую зелень, морковь, брокколи, апельсины, ягоды, красный перец, чечевицу, морскую фасоль, яйца, сардины, миндаль, семена льна, семена тыквы, кофе, чай, сою и специи, такие как куркума.

Регулярное употребление правильных продуктов может уменьшить воспаление и укрепить ослабленную иммунную систему, помогая дольше оставаться здоровым. Чтобы повысить вашу иммунную защиту, употребляйте противовоспалительные продукты, такие как оливковое масло, клюквенный сок, ростки брокколи, виноградный сок, черная малина, грецкие орехи, корень солодки, черника и перец чили.

Наконец, еще один удивительный способ поддержать иммунную систему организма, борющуюся с болезнями, - это обратить внимание на кишечник. Поддерживающие здоровье бактерии в нашем кишечнике, известные как наш микробиом, играют важную роль в контроле нашей иммунной системы. Среди лучших напитков для поддержания здорового баланса - черный, улун и зеленый чай, которые "могут увеличить количество полезных бактерий и уменьшить количество вредных бактерий". Другие продукты, полезные для кишечника: киви, темный шоколад, богатые клетчаткой бобы и ферментированные продукты, такие как корейская кимчи, квашеная капуста, йогурт и кефир.