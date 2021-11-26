Выпускникам без опыта работы трудоустроиться станет легче

К 2024 году доля трудоустроенных выпускников вырастет до 85%, а к 2030 году работу сразу после окончания вуза или колледжа смогут найти не менее 92% молодых людей. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Отмечается также, что комиссия поддержала Долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года, подготовленную минтрудом. В ней предусмотрено, что в ближайшие 8 лет прямыми мерами поддержки будут ежегодно охвачены 350 тысяч молодых людей, и еще 5 млн молодых людей - косвенными. В числе задач, поставленных программой, - профориентирование молодежи с учетом личных способностей каждого студента и потребностей рынка труда, организация стажировок и практик, а также субсидирование найма молодых специалистов, которое будет запущено уже со следующего года. Как ранее сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, всего на содействие молодежной занятости предусмотрено почти 10 млрд рублей.

Между тем, по данным Росстата, треть выпускников российских вузов или 1,2 миллиона человек, получивших высшее или среднее профессиональное образование, сегодня после обучения не работают по специальности. По данным минпросвещения, трудоустраиваются по профессии только 65-70% выпускников колледжей.