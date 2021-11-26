Вышел трейлер мрачного индийского триллера "Тайны леса"

На YouTube-канале Netflix India представлен трейлер многосерийного криминального триллера "Тайны леса" (Aranyak). Версия ролика, переведенная русскими субтитрами, есть на сайте платформы.

По сюжету шоу двое разнополых "непохожих полицейских из горного поселка", Монту и Араньяк, будут расследовать загадочное убийство, что "вытаскивает на свет политические игры, личные счеты и чудовищные мифы". (Наверняка отыщутся энтузиасты прилепить бирку "индийский "Твин Пикс").

В главных ролях - Саурав Хурана ("Бедное сердце") и Равина Тандон ("Полицейская история"). Плюс Ашутош Рана, Парамбрата Чаттерджи и Закир Хуссэйн.

Релиз - 10 декабря.