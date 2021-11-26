Зачем на польско-белорусскую границу прибывают иностранные контингенты

Действия на рубежах страны свидетельствуют об эскалации напряженности, констатирует помощник министра обороны Беларуси генерал-майор Леонид Касинский, уточнив, что осуществляются подготовительные мероприятия для прибытия на польско-белорусскую границу иностранных военных контингентов.

В военном ведомстве, по его словам, которые приводит БЕЛТА, обращают внимание на "ситуацию, связанную с развертыванием военной активности Польши и стран Балтии". Отмечено, в частности, прибытие военнослужащих Эстонии, в задачи которых будут входить, в том числе мероприятия по подготовке рокадных дорог.

Как связан миграционный кризис с данными инженерными мероприятиями, непонятно, пояснил генерал, добавив, что они "входят в перечень мероприятий заблаговременной подготовки к ведению боевых действий и предназначены для ускоренной переброски войск вдоль Государственной границы Республики Беларусь".

Он обратил также внимание и на военную активность со стороны Литвы. "На литовском направлении, по данным министерства, "сосредоточено около четырех тысяч военнослужащих. А на южном направлении силовыми ведомствами Украины проводится специальная операция под кодовым названием "Полесье". Спланированы мероприятия по внеплановым сборам с военнослужащими запаса".

Кроме того, заявил Касинский, в течение недели отмечены полеты "стратегической разведывательной авиации США, самолетов радиоэлектронной разведки, самолетов разведки наземных целей типа "Джистарс" ВВС США, а также разведывательно-ударной беспилотной авиации. Все полеты проводятся на минимальном удалении от государственной границы от 20 до 35 км".

В связи с нарастанием полетов авиации НАТО у границ Беларуси и в целях предотвращения нарушения госграницы, военным ведомством РБ, напомнил он, принято решение о совместном патрулировании воздушного пространства смешанными тактическими группами самолетов СУ-30СМ России и Беларуси.

"Вооруженные Силы РБ, усиливая мероприятия по разведке, занимаются в плановом режиме повседневной деятельности. Созданная система реагирования на подобные вызовы позволяет нам в кратчайшие сроки при необходимости создать группировки войск на любом направлении. Как самостоятельно, так и совместно со стратегическим союзником - Российской Федерацией", - резюмировал помощник министра обороны РБ.