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Текст:   Марина Трубилина 
14:17 26.11.2021

Жилищные субсидии станут ближе к рыночным ценам

Официальную стоимость жилья по новой методике впервые определил Минстрой. В проекте приказа ведомства цена квадратного метра рассчитана для каждого региона на первый квартал 2022 года.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Эти показатели используются при расчетах размеров социальных выплат льготным категориям и переселенцам из аварийного жилья.

Средняя рыночная стоимость "квадрата" теперь вычисляется на основании средневзвешенной цены жилья на первичном и вторичном рынках. Исключением остались дальневосточные регионы, где цены определяются только по стоимости жилья в новостройках.

Новая методика призвана обеспечить соответствие нормативной и рыночной цены квадратного метра, отметил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Это позволит наиболее точно отражать стоимость при расчете размеров соцвыплат для приобретения и строительства жилья, а значит, сделает этот механизм поддержки граждан более точным и справедливым.

"Кроме того, методика направлена на создание условий для сбалансированного развития жилищного строительства по всей стране, в том числе за счет повышения эффективности планирования региональных бюджетов. Многообразие и разнородность критериев расчета в предыдущей методике в некоторых случаях могла приводить к разрыву между устанавливаемыми показателями и индикаторами рынка. При текущей оценке фактическая рыночная стоимость становится во главу угла, позволяя учитывать актуальную динамику развития рынка", - отметил замминистра.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Выросло число регионов, где строится более миллиона "квадратов" жилья

До сих пор при расчете официальной стоимости жилья учитывались не только средние цены на рынке, но и средняя стоимость строительства, применялся специальный индекс-дефлятор.

"Исключение из расчёта понижающего коэффициента 0,85, ограничивающего рост средней рыночной стоимости метра, позволит сократить разницу между действующим расчетным нормативом и рыночной стоимостью жилья. А это, в свою очередь, положительно скажется на размере выплат для граждан, в том числе переселенцев из аварийного фонда, детей-сирот, ветеранов, на приобретение или строительство жилых объектов, а также простимулирует строительный сектор", - считает губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Норматив стоимости "квадрата" в четвертом квартале нынешнего года для Нижегородской области составляет 57 937 рублей, отметил губернатор этого региона Глеб Никитин. Это значительно ниже рынка. По статистическим данным уже в третьем квартале стоимость жилья в новостройках составляла 90 663,67 рублей, на вторичном рынке - 87 039,42.

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