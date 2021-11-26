Жизнь как роман. Фильм Владимира Непевного расскажет о дружбе

Новости

Цена Brent впервые с сентября опустилась ниже 73 долларов 19:11
В КЧР завели дело после ликвидации двоих боевиков 19:08
Собянин перевел четыре ковидных стационарах в обычный режим 19:06
В Минздраве рассказали, какие прививки снижают риск развития деменции 18:53
В России может появиться новый профессиональный праздник 18:45
Выпускникам без опыта работы трудоустроиться станет легче 18:27
Суд передал государству имущество экс-главы Удмуртии на 120 млн рублей 17:55
Мясников назвал продукт, который "реально продлевает жизнь" 17:54
Сухопутные войска получат 20 танков "Армата" до конца года 17:52
Гинцбург: Говорить о необходимости модификации "Спутника V" под "африканский" штамм рано 17:51
Новый южноафриканский штамм COVID-19 впервые обнаружили в Европе 17:45
В Москве создан народный мемориал в память о погибших в шахте "Листвяжная" 17:44
Читатели "РГ" рассказали, что хотят получить от работодателя на Новый год 17:41
Названы условия для оформления больничного в платной клинике 17:31
"Газпром" пока не получил деньги от Молдавии в счет долга 17:29
Власти Кузбасса опубликовали список погибших на шахте "Листвяжная" 17:29
РФ и Беларусь займут общую позицию на Ассамблее МПС по миграционному кризису 17:24
Лауреаты научной премии Сбера получат по 20 миллионов рублей 17:14
Москвичей ждет гололедица в ближайшие часы 17:03
Названы причины, по которым иностранцы приезжают делать ЭКО в Россию 17:02
Бельгийский суд запретил сервис Uber в Брюсселе 17:01
Последний мэр Горького Омари Шарадзе скончался в день своего 80-летия 16:48
СМИ: В Москве экстренно госпитализирован Александр Градский 16:38
Лукашенко ответил на слухи о заинтересованности Минска в миграционном кризисе 16:28
Выживший в кузбасской шахте спасатель рассказал о своем самочувствии 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
26.11.2021 18:24
Рубрика: Культура

Жизнь как роман. Фильм Владимира Непевного расскажет о дружбе

Текст: Валерий Кичин
Петербургский режиссер Владимир Непевный - один из самых глубоких российских документалистов-исследователей. В его фильмах мы встречаемся с самой историей нашей культуры, науки, с выдающимися деятелями, составившими славу нашей страны совершенно независимо от менявшихся политических систем.

Наш 2-й фестиваль "Дубль дв@" 2011 года оказался, увы, пока единственным, целиком отданным документальному кино. Успех его у зрителей был ничуть не меньшим, чем у остальных одиннадцати "игровых" фестивалей. Мы тогда встретились на экране с такими личностями, как драматург Виктор Розов, суперзвезда немого кино Иван Мозжухин, художница Зинаида Серебрякова, благотворительница Елизавета Глинка (доктор Лиза), поэт Виктор Соснора…

Фото: "Start"
Кто сыграет в продолжении "Вампиров средней полосы"

Была в программе Второго фестиваля и встреча с легендарными Виктором Шкловским и Романом Якобсоном - литераторами, искусствоведами, писателями, исследователями русского авангарда, фигурами, без которых нельзя представить себе российскую культуру ХХ века. Сложные перипетии их дружбы тоже вошли в легенды. Они впервые встретились дома у Лили и Осипа Брик в Петрограде, где всегда было тесно от питерской "богемы" - поэтов, литераторов, художников, музыкантов… Политический фон жизни тогда стремительно и драматично менялся, и люди оказались перед выбором - принять ли эту новую родину или с ней расстаться. Два друга приняли разные решения, и это стало началом размолвки, которая на много десятилетий разлучила не только их, но и целые поколения расколовшейся России. Об этой дружбе в фильме Владимира Непевного рассказывают их выдающиеся коллеги, и в первую очередь - Мариэтта Чудакова, уход которой мы переживаем в эти скорбные недели. Мариэтта Омаровна горячо поддерживала этот фильм и даже участвовала в церемонии открытия нашего фестиваля, представляя картину его участникам и гостям.

"Мне показалось, что история, которую я рассказал в фильме, очень похожа на роман: психологический и остросюжетный одновременно", - говорил Владимир Непевный о своей работе.

С любезного согласия автора мы снова показываем этот фильм для тех, кто его ухитрился пропустить. Вообще, одна из надежд нашего Киноклуба - снова встречаться с наиболее интересными картинами прошедших фестивалей. Следите за его программами.

P.S. Все фильмы Киноклуба Валерия Кичина доступны здесь.

Культура Кино и ТВ Документальное кино Кино и театр с Валерием Кичиным Киноклуб Валерия Кичина

Главное сегодня

Песков опроверг обвинения в адрес России в подготовке госпереворота на Украине
В Кремле назвал причину увольнения главы ФСИН
Новый южноафриканский штамм COVID-19 впервые обнаружили в Европе
Голикова назвала регионы с коллективным иммунитетом к COVID выше 70%
Президент Беларуси призвал Польшу пропустить беженцев в ФРГ
Худрук БДТ им. Товстоногова - о настоящем и будущем актеров и зрителей в изменчивом мире
По "Пушкинской карте" можно будет купить билет в кино