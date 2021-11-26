Жизнь как роман. Фильм Владимира Непевного расскажет о дружбе

Петербургский режиссер Владимир Непевный - один из самых глубоких российских документалистов-исследователей. В его фильмах мы встречаемся с самой историей нашей культуры, науки, с выдающимися деятелями, составившими славу нашей страны совершенно независимо от менявшихся политических систем.

Наш 2-й фестиваль "Дубль дв@" 2011 года оказался, увы, пока единственным, целиком отданным документальному кино. Успех его у зрителей был ничуть не меньшим, чем у остальных одиннадцати "игровых" фестивалей. Мы тогда встретились на экране с такими личностями, как драматург Виктор Розов, суперзвезда немого кино Иван Мозжухин, художница Зинаида Серебрякова, благотворительница Елизавета Глинка (доктор Лиза), поэт Виктор Соснора…

Была в программе Второго фестиваля и встреча с легендарными Виктором Шкловским и Романом Якобсоном - литераторами, искусствоведами, писателями, исследователями русского авангарда, фигурами, без которых нельзя представить себе российскую культуру ХХ века. Сложные перипетии их дружбы тоже вошли в легенды. Они впервые встретились дома у Лили и Осипа Брик в Петрограде, где всегда было тесно от питерской "богемы" - поэтов, литераторов, художников, музыкантов… Политический фон жизни тогда стремительно и драматично менялся, и люди оказались перед выбором - принять ли эту новую родину или с ней расстаться. Два друга приняли разные решения, и это стало началом размолвки, которая на много десятилетий разлучила не только их, но и целые поколения расколовшейся России. Об этой дружбе в фильме Владимира Непевного рассказывают их выдающиеся коллеги, и в первую очередь - Мариэтта Чудакова, уход которой мы переживаем в эти скорбные недели. Мариэтта Омаровна горячо поддерживала этот фильм и даже участвовала в церемонии открытия нашего фестиваля, представляя картину его участникам и гостям.

"Мне показалось, что история, которую я рассказал в фильме, очень похожа на роман: психологический и остросюжетный одновременно", - говорил Владимир Непевный о своей работе.

С любезного согласия автора мы снова показываем этот фильм для тех, кто его ухитрился пропустить. Вообще, одна из надежд нашего Киноклуба - снова встречаться с наиболее интересными картинами прошедших фестивалей. Следите за его программами.

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