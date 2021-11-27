Бесплатную юридическую помощь можно будет получить дистанционно

В России будет запущен пилотный проект по оказанию бесплатной юрпомощи, участниками которого станут 10 регионов. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

В эксперименте примут участие Татарстан, Краснодарский край, Кемеровская, Иркутская, Курская, Московская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Ульяновская области. Координировать проект будет межведомственная рабочая группа, в которую войдут представители различных ведомств.

Министерству юстиции поручено разработать "дорожные карты" по оказанию бесплатной юридической помощи с применением электронных сервисов. По итогам проекта Минюст представит доклад о целесообразности создания федеральной государственной информационной системы для оказания гражданам бесплатной юридической помощи.

Отметим, что в настоящее время в России нет единого подхода к оказанию бесплатной правовой помощи. Нередки ситуации, когда в поисках информации граждане становятся жертвами мошенников.