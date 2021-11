Deep Purple выпустили альбом Turning To Crime любимой рок-классики 60-х

Главная хард-рок группа мира не скучает и в пору отмены концертов. Ее мировой тур в поддержку альбома Whoosh! снова перенесен на следующий год. Концерт в Москве изначально планировался на 31 мая 2020 года, теперь перенесен на 4 июня 2022-го. А пока Deep Purple успели выпустить еще один новый диск (Turning To Crime), установив попутно рекорд сезона: два альбома за 15 недель. Никто во время пандемии не радует премьерами так часто, как Deep Purple. И неспроста.

Это первый альбом легендарной английской группы, авторами всех песен которого стали не ее участники, а звезды рока 60-х. Те, у кого они учились и с кем дружили: Артур Ли, Yardbirds, Боб Дилан, Cream, Боб Сигер. Всего их набралось 12. И это удивительный альбом.

Да, "глубоко-пурпурные" не раз перепевали чужие хиты в начале карьеры. Например, в 1968 году дважды записали песни The Beatles: вначале Help (дебютный альбом Shades of Deep Purple), а затем We Can Work It Out (The Book of Taliesyn). Понятно, для чего "глубоко-пурпурные" делали это в 60-е: искали свой собственный стиль, прислушивались, что больше понравится аудитории, и поэтому примерно в равных пропорциях пробовали, тестировали себя в балладах, ритм-энд-блюзе и рок-н-ролле (так не раз делали и делают прошлые и будущие звезды). И замечательно, что в итоге выбрали музыку потяжелее, основанную на сочных и властных риффах Ричи Блэкмора и экспрессивной клавишной полифонии Джона Лорда.

А зачем Deep Purple, вновь собирающие по миру стадионы, и легко, энергично сочиняющие новые мелодичные тяжелые хиты (как это было с ними, например, в начале 70-х) взялись за исполнение чужих песен теперь? Это, конечно, большой вопрос. Но вот как на него ответил, например, басист Роджер Гловер: "Вся эта ситуация с COVID означала, что мы не можем гастролировать. И наша идея заключалась в том, чтобы вернуться в студию и записать пока еще один альбом. В итоге это случилось очень быстро. Но, надеюсь, что вам он понравится".

Как все происходило?

Все музыканты Deep Purple, кроме Стива Морса, живут относительно недалеко друг от друга в английской провинции. И репетиционная база у них находится в очень поэтичном месте, почти в лесу.

Обозревателю "РГ" доводилось разговаривать и с Яаном Гилланом, и с Яаном Пейсом, и с Роджером Гловером. Все они отличные рассказчики, интересно мыслят и любят вспоминать случаи на гастролях, песни, друзей.

Наверняка, все так было и в этот раз: встретились, разговорились, вспомнили молодые годы и песни, начали что-то наигрывать. Потом репетировали, делали аранжировки. Очевидно, так и сложился трек-лист этого альбома - очень уж разноплановым он получился.

И в то же время это - именно альбом Deep Purple, поскольку все эти чужие, дружественные песни они сыграли в своем ключе, добавив и риффы, и соло, и свое фирменное звучание, на этот раз погруженного в аналоговый звук 60-х - начала 70-х. А Дон Эйри использовал свои винтажные клавишные инструменты, которых у него накопилось немало еще с поры выступлений в Rainbow, Jethro Tall и с Оззи Осборном, да и потом постоянно прикупал.

В итоге в альбом вошли 12 кавер-версий рок-классики 60-х, которая особенно нравится самим музыкантам Deep Purple. По одной песне Боба Дилана, Cream, Yardbirds, Артура Ли и других. Причем, Яан Гиллан спел все их отлично, вокально и драматически вживаясь в стилистику и подачу каждой песни и напрочь опровергая подозрения в том, что его голос уже непоправимо сел и любые высокие ноты мэтру больше не подвластны.

Но, исполняя хиты 60-х, может, он молодел всеми с ними, а скорее - просто точно и радостно вживался во все новые образы, адаптируя свой вокал к каждому новому треку. То, что делать в последние годы фронтмену Deep Purple до альбома Whoosh! уже не очень-то и удавалось.

Этот диск очень разный! Oh Well - уже вполне узнаваемый тяжелый хит в духе самих "глубоко-пурпурных" (и в нем мало что осталось от первоисточника - группы Fleetwood Mac), а Let the Good Times Roll Рэя Чарльза - стала отважной стилизацией под ершистый и горделивый биг-бенд эпохи джаза солнечной долины 30-х. Еще один хит - Rockin Pneumonia And The Boogie Woogie Flu - лихое буги с оригинальным текстом, написанным в пору эпидемии "азиатского" гриппа, коварно разразившейся в США в 1957-58 годах. Ее пели в конце 50-х, потом взяла в свой репертуар культовая группа 80-х Shoking Blue.

Ну а лучшая песня диска - 7 and 7 Is - снова утяжеленный рок-н-ролл - напористый, ироничный, не дающий себе поблажки и снова соединяющий традиции рока 60-х и наших дней. И так тоже, конечно, должно быть.