Диетолог назвала отличие маслин от оливок

Маслины от оливок с точки зрения пищевой ценности лишь незначительно различаются калорийностью. Об этом агентству "Москва" рассказала главный внештатный специалист диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова.

В частности, маслины немного калорийнее оливок за счет того, что в них чуть больше жиров и меньше белков и углеводов. Однако в целом принципиальной разницы нет, и можно ориентироваться на вкусовые пристрастия. "Отдельно можно рассматривать оливки сорта Каламата, они отличаются наибольшими размерами и наиболее высоким содержанием мононенасыщенных жиров", - добавила Антонина Стародубова.

По словам диетолога, оливки содержат пищевые волокна, необходимые для поддержания здоровья кишечника. Их регулярное умеренное потребление способно снизить риск развития рака. Кроме того, за счет клетчатки оливки гораздо менее калорийны, чем оливковое масло.

В то же время консервированные оливки хранятся в рассоле, одна банка может содержать дневную норму продукта. На это тоже необходимо обратить внимание при составлении меню на день.