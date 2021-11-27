Эксперт: "Африканский" штамм может быть одним из самых заразных патогенов

В глобальном мире распространение нового "африканского" штамма коронавируса может произойти всего за две-три недели. Об этом "Российской газете" рассказал глава Центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"Ботсванский штамм уже вышел за пределы Южной Африки: есть один заболевший Израиле и два в Гонконге. Один из них вернулся из Южной Африки, у него было два отрицательных ПЦР-теста, но он все равно находился в обсерваторе, не покидал пределы своей комнаты и ходил в респираторе FFP2, - пояснил Андрей Исаев. - Как пишут западные СМИ, дверь в его комнату в некоторые моменты была открыта, и заболел мужчина, который жил в номере напротив, хотя они не встречались. Это говорит о высокой контагиозности (заразности - прим. "РГ") вируса: даже без непосредственного контакта пациентов он перенесся через коридор. Поэтому ряд экспертов предполагают, что базовое число индекса репродукции R0 у нового штамма SARS-CoV-2 может быть настолько высоким, что делает его похожим на самое заразное инфекционное заболевание - корь. И эта характеристика нового штамма, как "ковидной кори", в первую очередь и вызывает опасения".

Вызывают опасения, по мнению эксперта, и другие факты: СМИ сообщали, что из группы дипломатов, все члены которой были привиты и приехали в Ботсвану, новым штаммом заразились четверо человек. "Это говорит о том, что те, кто имеет иммунитет, вызванный другими версиями COVID-19, практически беззащитны перед новым вариантом вируса", - отмечает Исаев.

Мы живем в условиях глобального мира, распространение воздушно-капельных инфекций сейчас происходит стремительно. Именно поэтому многие страны уже приняли решение ограничить авиасообщение со странами Южной Африки, где был обнаружен новый вариант коронавируса.

"Мы видим, что как только где-то возникает новый штамм, он распространяется довольно быстро. Учитывая открытость Москвы, я предполагаю, что у нас этот вариант вируса может появиться через 2-3 недели. У Москвы активное сообщение с Катаром, а через его аэропорт Доха идет сообщение ближневосточных и европейских стран с Африкой. Пациенты в Гонконге летели через Доху, поэтому я оцениваю риски распространения нового штамма в России как высокие", - считает Исаев.

Эксперт отмечает, что можно замедлить процесс распространения нового штамма с помощью строгих карантинных мер.

"Это зависит от карантинных мероприятий и строгости их соблюдения: будет ли Россия сейчас закрывать сообщение со странами Южной Африки или нет, - говорит Исаев. - Но по опыту распространения прошлых штаммов можно предположить, что через 2-4 недели, максимум через 1,5 месяца новый штамм все-таки попадает в Россию. Для распространения варианта вируса из Москвы по всей стране, конечно, потребуется время. Но данные о распространенности штаммов в России (секвенированию) мы, как правило, получаем с задержкой в месяц".

Эксперт также отметил, что важно заниматься секвенированием и изучением нового штамма. "Думаю, этим будут заниматься специалисты Роспотребнадзора, а также НИИ Гамалеи, потому что "Спутник V" - основная вакцина в России, и нужно мониторить штаммы, чтобы понимать, как она будет работать против них, - заключил Исаев. - Есть мнение, что за счет мутаций у нового ботсванского штамма появился эффект ускользания от иммунной защиты. Оценивать эффективность на больших выборках у нас пока нет возможности, но факт заражения привитых дипломатов в Ботсване напугал экспертов. Исследования эффективности существующих вакцин против нового штамма будут проводиться во всем мире под эгидой ВОЗ. В России этими исследованиями занимается НИИ Гамалеи. Чтобы их проводить, нужны сотни и тысячи случаев заболеваемости новым штаммом - пока у нас их нет".