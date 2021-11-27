Эксперт назвал шесть вещей, на которых пенсионер может сэкономить до 50%

Как пенсионеру правильно распределить расходы и сэкономить? Как правило, люди старшего поколения умеют планировать и думать наперед, а также всегда стараются откладывать средства. Однако у них не всегда получается экономить, даже когда они отказывают себе в необходимом.

Разберем ряд основных статей расходов и способов разумной экономии на них. О них рассказала "Российской газете" эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

1. Приобретение продуктов питания и бытовой химии

Большинство потребителей (а пенсионеры тем более) знают об акциях и скидках на продукты и товары первой необходимости. Покупка ряда товаров по акционной цене позволяет сэкономить до 50% стоимости чека. Важно помнить о льготных часах, когда пенсионерам предоставляется дополнительная скидка, не забывать использовать бонусные карты магазинов и всегда проверять сроки хранения акционных продуктов, чтобы не выкинуть деньги на ветер. Подспорьем к продуктовой корзине будут сезонные заготовки. Свежие овощи и фрукты, купленные по более низкой цене в сезон, разнообразят стол зимой, если их заморозить, высушить, переработать в консервацию.

2. Оплата услуг ЖКХ, стационарной и мобильной телефонии, интернета

Снижение размера платежа за ЖКХ в виде компенсации или субсидии предоставляется пенсионерам и другим категориям граждан в зависимости от категории льготы. Таким образом можно сэкономить от 50 до 100% стоимости услуг. Меньше платят инвалиды, ветераны и Герои труда, участники военных действий, участники ВОВ, пострадавшие в Чернобыльской катастрофе и др. Субсидия на ЖКХ положена тем, чей доход не позволяет оплачивать ЖКХ в полном объеме. Помимо федеральных льгот, могут быть и региональные. Обо всех льготах и условиях их получения можно узнать в центрах "Мои документы", а также в отделениях социальной защиты населения по месту жительства.

Кроме того, можно сэкономить на оплате стационарного телефона, мобильной связи, интернета и телевидения. Например, если стационарный (домашний) телефон фактически не используется, а оплачивается только для подстраховки на случай отсутствия мобильной связи. В такой ситуации имеет смысл поменять тариф на социальный или временно отключить домашний телефон (за период отключения с сохранением телефонной линии также взимается плата, но минимальная).

При выборе тарифа на телевидение и интернет, нужно проанализировать, какие каналы действительно необходимы (базовый пакет федеральных каналов не оплачивается). Многие провайдеры цифрового телевидения позволяют выбрать оптимальный вариант, соответствующий потребностям, а доступ к интернету часто идет в комплекте.

Можно сэкономить и на оплате мобильной связи - часто пользователи переплачивают за ненужные услуги. Чтобы выбрать оптимальный тариф, необходимо проанализировать свои потребности и тарифы, предлагаемые оператором.

3. Одежда и обувь

В конце сезона производители и магазины, как правило, предлагают хорошие скидки. Например, зимнюю обувь можно приобрести со скидкой до 70% в конце зимы, а летнюю предлагают по сниженной стоимости в августе-сентябре. Также скидки можно поймать в интернет-магазинах. Нередко цена в розничной сети отличается от цены в интернет-магазине, поэтому, прежде чем приобрести понравившийся товар, имеет смысл проверить стоимость на онлайн-площадке этой же торговой сети.

4. Бытовая техника и мебель

Крупные торговые сети регулярно устраивают распродажи, а если оформить заказ через интернет-магазин, можно сэкономить до 30% стоимости. Однако всю бытовую, электронную и крупную технику лучше приобретать в проверенных местах, а если через интернет-магазин, то с действующей точкой продаж, чтобы возврат некачественного или сломавшегося товара не вызывал сложности.

5. Забота о здоровье

Главный принцип экономии расходов на медицинские услуги - посещение участкового врача и профильных специалистов своевременно и регулярно. Например, УЗИ в экстренном случае для срочной постановки диагноза и назначения лечения может обойтись очень дорого. Регулярное посещение врача в государственном учреждении позволит вовремя получить важную информацию, а в ряде случаев еще и получить лекарства бесплатно. Неисполнение рекомендаций врача или самостоятельная замена назначенных препаратов на более дешевые аналоги - это не только антиэкономия, но еще и риск навредить себе.

6. Отдых и путешествия.

Сэкономить можно на групповых экскурсионных предложениях (часто экскурсия или путешествие в группе стоит в разы дешевле индивидуального). Многие культурно-досуговые организации предоставляют скидки для пенсионеров. Например, абонемент на посещение филармонии будет стоить значительно дешевле, чем оплата каждого мероприятия в отдельности. Федеральные и региональные программы оздоровительного отдыха предлагают субсидии для отдельных категорий пенсионеров (по профилю профессионального трудового стажа и/или по федеральной льготе). Для того чтобы узнать о возможностях льготного отдыха в санатории, нужно обратиться в управление социальной политики по месту жительства или в соцобеспечение. Органы социального обслуживания также проводят развлекательные и досуговые мероприятия для пенсионеров бесплатно или по сниженной стоимости.

Общие же принципы экономии одинаковы для всех, как для нынешних пенсионеров, так и для их внуков: планирование и ведение личного и семейного бюджета, учет и планирование доходов и расходов, формирование финансовой подушки безопасности, а также использование предлагаемых мер государственной социальной поддержки.