Геополитические риски, влияющие на поставки газа в Европу, должны быть устранены. Следует отменить экономические санкции против России взамен за получение энергетических преференций, говорится в комментарии обозревателя специализированного портала offshore-technology.com Маркета Лайна.

По оценкам эксперта, новые долгосрочные контракты европейских энергетических компаний с "Газпромом", от которых в основном отказались в пользу спотовых рынков, могли бы помочь выстоять в условиях энергетического кризиса. Долгосрочные контракты позволили бы также предотвратить отток поставок газа на азиатские рынки, что в значительной степени способствует росту цен.

Отмечается также, что оптовые цены на газ в середине ноября выросли после появления новых препятствий на пути газопровода "Северный поток-2" и политических игр, угрожающих срывом поставок газа в Европу. В этих условиях европейские домохозяйства и предприятия могут пострадать от длительного периода более высоких счетов за электроэнергию, если энергетическая политика не поддержит поставки газа в среднесрочной перспективе.

Аналитик уверен, что растущая зависимость ЕС от возобновляемых источников энергии, таких как солнечная фотоэлектрическая и ветровая энергия, которые по своей природе являются переменчивыми или прерывистыми, только усиливает потребность в гибкой генерации на основе природного газа. Тем более что почти на 75 процентов страны Европы зависят от импорта природного газа, а 40 процентов потребностей покрываются поставками из России.