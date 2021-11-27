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27.11.2021 14:57
Рубрика: В мире

Эксперты предлагают снять санкции с РФ взамен за энергообеспечение Европы

Текст: Александр Саможнев

Геополитические риски, влияющие на поставки газа в Европу, должны быть устранены. Следует отменить экономические санкции против России взамен за получение энергетических преференций, говорится в комментарии обозревателя специализированного портала offshore-technology.com Маркета Лайна.

Фото: iStock
Почему высокие цены на газ - это только начало мирового энергетического кризиса

По оценкам эксперта, новые долгосрочные контракты европейских энергетических компаний с "Газпромом", от которых в основном отказались в пользу спотовых рынков, могли бы помочь выстоять в условиях энергетического кризиса. Долгосрочные контракты позволили бы также предотвратить отток поставок газа на азиатские рынки, что в значительной степени способствует росту цен.

Отмечается также, что оптовые цены на газ в середине ноября выросли после появления новых препятствий на пути газопровода "Северный поток-2" и политических игр, угрожающих срывом поставок газа в Европу. В этих условиях европейские домохозяйства и предприятия могут пострадать от длительного периода более высоких счетов за электроэнергию, если энергетическая политика не поддержит поставки газа в среднесрочной перспективе.

Аналитик уверен, что растущая зависимость ЕС от возобновляемых источников энергии, таких как солнечная фотоэлектрическая и ветровая энергия, которые по своей природе являются переменчивыми или прерывистыми, только усиливает потребность в гибкой генерации на основе природного газа. Тем более что почти на 75 процентов страны Европы зависят от импорта природного газа, а 40 процентов потребностей покрываются поставками из России.

В мире США В мире Европа Санкции и антисанкции

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