Эпидемиолог: Циркуляция "африканского" штамма пока не понятна

Результаты лаборатории в Южной Африке по новому "африканскому" штамму коронавируса необходимо подтвердить независимыми исследованиями, а пока заявления о серьезном увеличении его инфекционности "выглядят неправдоподобными", - считает эпидемиолог в мировым именем, руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов.

"Напомню, это уже второй Ю. Африканский вариант, который пытается выйти "в люди". С первым не сложилось, получите второй. (ВОЗ вчера присвоила этому штамму название "Омикрон", - ред.) Лаборатория в Ю. Африке настроена на открытие новых штаммов. В принципе, они могут открывать каждый день, особенно с их "упрощенными" методами. Надо ждать подтверждения из менее Южных лабораторий", - написал Фаворов на своей странице в FB.

"Но если представить, что это правда, про 30 замен в S-белке, и вирус увеличил потенцию передачи, то это опасно!", - отмечает Фаворов, подчеркивая, что лично он сомневается в таких данных.

"Циркуляция непонятна. Увеличение инфекционности выглядит неправдоподобно (куда больше, чем у ветрянки?)! Таким образом надо ждать, будет ли волна случаев, вызванная новым "африканским" штаммом. Если да, то может оказаться, что надо менять вакцины. Если нет, то раскрутка открытия все равно принесла известность открывателям!", - делает вывод ученый.

Что касается позиции ВОЗ, созвавшей вчера экстренное совещание в связи с появлением нового штамма, по мнению Фаворова, это нормальная и правильная реакция. "Понятно, мы реагируем на вызовы эпидемии", - заключил эксперт.