ЕС запретил российской авиакомпании летать над Европой

Евросоюз запретил российской авиакомпании "Скол" летать над Европой. Перевозчик попал в обновленный "Список безопасности полетов ЕС", который опубликован на сайте Еврокомиссии.

Под запретом оказались 97 авиакомпаний. В их числе перевозчики из Афганистана, Анголы, Армении, Конго, Джибути, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Кыргызстана, Либерии, Ливии, Непала, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне и Судана. В ЕС заявили, что причина столько строгих мер - "неадекватный контроль за обеспечением безопасности полетов со стороны авиационных властей этих государств".

Еще семь авиакомпаний - Avior Airlines (Венесуэла), Blue Wing Airlines (Суринам), Iran Aseman Airlines (Иран), Iraqi Airways (Ирак), Med-View Airlines (Нигерия), Skol Airline LLC (Россия) и Air Zimbabwe (Зимбабве) - запрещены "на основании выявленных серьезных недостатков в области безопасности".

Наконец, две авиакомпании из Северной Кореи и Ирана смогут летать в Европу только на определенных типах самолетов.

"Скол" стала первой российской авиакомпанией, попавшей в этот список. Сам авиаперевозчик предоставляет, в основном, вертолетные услуги в Сибири. А для чартерных пассажирских перевозок компания задействует легкомоторные самолеты Cessna, L-410 и ЯК-40. На своем сайте "Скол" до сих пор предлагает чартеры из Калининграда в любую страну Европы.