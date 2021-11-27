ФАС проконтролирует изменение цен на электроэнергию

Федеральная антимонопольная служба проконтролирует изменение цен на электроэнергию в 2022 году. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства.

ФАС установила границы минимальных и максимальных тарифов на электроэнергию на следующий год еще в октябре. Эти границы должны будут учитывать регионы при определении конкретных тарифов.

Согласно документу, тарифы разрешено повысить с июля. В каждом регионе стоимость электричества может вырасти максимум либо на 5%, либо до уровня предельного индекса подорожания коммунальных услуг, если он выше 5%.

Как сообщили в ФАС, выше этих значений установление тарифов не допускается - только по согласованию со службой.

"Антимонопольная служба при установлении предельных уровней использует инструменты выстроенной многоуровневой системы защиты граждан от существенных изменений оплаты за потребленный ресурс. ФАС на регулярной основе обеспечивает контроль и мониторинг за соблюдением допустимых изменений. Информация по установленным тарифам для населения в регионах подвергается всестороннему анализу", - сообщает ведомство.

Если же ФАС выявит нарушение предельных уровней, то отменит решение региональных тарифных органов. Прецеденты уже были - в этом году таким образом служба не допустила превышения цен на электричество в Тверской и Архангельской областях.