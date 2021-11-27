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27.11.2021 15:45
Рубрика: Общество

Главврач "Кащенко" рассказал, чем страшен COVID-19 для психики

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Владимир Гердо/фотохост-агентство ТАСС Фото: Владимир Гердо/фотохост-агентство ТАСС
Фото: Владимир Гердо/фотохост-агентство ТАСС

Главврач психиатрической больницы №1 имени Алексеева Георгий Костюк рассказал, чем страшен перенесенный COVID-19 для психики. По его словам, у пациентов, переболевших коронавирусом, часто возникают психические расстройства, сообщает RT.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Как пояснил Костюк, в течении этих расстройств можно выделить несколько фаз. Первая - во время самой болезни.

"В этот момент возможны довольно тяжелые расстройства, с помрачением сознания. Могут быть и галлюцинации, может казаться, что кто-то хочет причинить вред. Но это временное явление. Как правило, такое состояние может развиться у реанимационных пациентов", - рассказал врач.

Вторую фазу психиатры наблюдали при выходе из заболевания.

"Он всегда сопровождается определенной астенией, слабостью, которая тоже связана с токсической нагрузкой на нервную систему, на головной мозг. Именно мозг тяжелее всего восстанавливается. Пациенты даже придумали для этого состояния термин "ковидный туман", - пояснил Георгий Костюк.

По его словам, из-за этого "тумана" у человека теряется способность надолго сосредотачиваться, снижается умственная работоспособность, ухудшаются память и внимание.

Ранее врачи ковидных больниц опубликовали открытое письмо к противникам вакцинации. Медики пригласили их посетить "красные зоны", реанимации и патологоанатомические отделения. "Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать" - говорится в письме.

Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак".

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