Кардиолог рассказал о "синдроме праздничного сердца"

Во многих странах мира праздничные застолья, как правило, сопровождаются употреблением различных алкогольных напитков. При этом следует знать, что участники банкетов находятся в зоне риска, так как употребление спиртного может спровоцировать болезни сердечно-сосудистой системы.

Врачи называют это "синдромом праздничного сердца", поскольку самые большие дозы алкоголя люди часто принимают по праздникам.

Как сообщил KP.RU доктор медицинских наук, профессор-кардиолог Филипп Копылов, если у человека уже есть гипертония, атеросклероз, какие-либо "неполадки" с сердцем, то даже разовое потребление большой дозы алкоголя может привести к сердечному приступу.

- Этанол, попав в наш организм, запускает процесс из нескольких стадий. Сначала происходит так называемая вазодилатация, то есть расширение сосудов, - пояснил Копылов. - К сердцу поступает увеличенный объем крови, из-за чего растет нагрузка на сердечную мышцу. Затем идет вазоконстрикция, то есть сужение и спазм сосудов. У гипертоников это может сопровождаться опасным скачком давления. Третья стадия - полная вазодилатация, то есть максимальное расслабление, вплоть до потери сознания. Наступает в случае чрезмерного потребления алкоголя.

Поэтому врачи советуют вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и больше внимания уделять общению с родными и близкими, но без алкоголя.