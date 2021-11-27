Мастер, который заново изобрел мюзикл: Ушел из жизни Стивен Сондхайм

На 92-м году жизни в США скончался классик современного мюзикла, композитор и поэт Стивен Сондхайм, который, как считается, заново изобрел этот жанр, предложив взамен традиционных песен и куплетов музыку более сложную, изысканную и драматичную.

Его наиболее известные в мире мюзиклы - "Суини Тодд: демон-парикмахер с Флит-стрит", "Маленькая ночная серенада", "Воскресенье в парке с Джорджем", "В леса", "Забавное происшествие по пути на Форум"… Его произведения неоднократно были увенчаны премиями "Тони", включая премию за творческий вклад, он получил 8 премий "Грэмми", Академическую премию "Оскар", является лауреатом Пулитцеровской премии и Премии имени Лоуренса Оливье, его именем названы музыкальные театры на Бродвее и в Лондоне. Известен он и как автор песен для Уоррена Битти и Мадонны. Многие его мюзиклы были экранизированы.

Будущий король композиторов родился в 1930 году в Нью-Йорке, впервые театральный мюзикл увидел в 9 лет, а написал свой первый мюзикл - комедию "Это был Джордж" - подростком. В 10 лет познакомился с сыном знаменитого драматурга популярнейших мюзиклов Оскара Хаммерстайна, который и стал его первым учителем в мире театра.

Мюзиклы Сондхайма отличаются от традиционных образцов жанра повышенным интересом автора к психологической сложности современной жизни и поисками способов отразить эту сложность в популярном музыкальном жанре. Вероятно, поэтому в США Сондхайма считают одним из важнейших композиторов мюзикла, но в России его почти не ставили. Впервые его "Суини Тодда: демона-парикмахера с Флит-стрит" поставил Алексей Франдетти на сцене Театра на Таганке; в ноябре 2021 года с творчеством американского корифея своих зрителей познакомил Свердловский театр музыкальной комедии, где Кирилл Стрежнев поставил - тоже впервые в России - "Маленькую серенаду", написанную по мотивам фильма Ингмара Бергмана.