МИД уличил Запад во вмешательстве во внутренние дела Беларуси

Запад старается "помогать" Беларуси путем раскачки ситуации в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в Вене состоялось "диковатое мероприятие", на котором Германия, Австрия, ряд других стран ЕС и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская обсуждали, как им "обустроить Беларусь". ​​​

"Эдакая институализация вмешательства во внутренние дела суверенного государства. На встрече не было журналистов. Зато вовсю бомбил Telegram-канал белорусской оппозиции в изгнании", - цитирует РИА Новости Захарову.

Дипломат полагает, что участники мероприятия старались убедить белорусов, что "заграница им поможет" А заодно показать в очередной раз, что на демократию денег не жалко. "Это же не 3 тысячи мигрантов на границе, на решение судьбы которых не нашлось рваного евро" - иронизирует Захарова.

В то же время "антибелорусский проект" предполагает, что ЕС "выделит "народу Беларуси" 53 миллиона евро "с целью поддержки мирного перехода власти". В том числе, Германия обещала выделить 21 миллион евро на развитие "гражданского общества". Помочь обещали также Польша, США, Британия, Канада, Нидерланды, Чехия, Литва, Латвия и Эстония.

Захарова полагает, что это только малая часть средств, идущих на содержание "патриотов". "Сомнений нет: помогать белорусскому народу заграница собирается традиционным способом, не инвестируя в экономику, а раскачивая страну изнутри. Знаем такой метод помощи. Помним", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Вена инициировала 22 ноября международную конференцию по Беларуси в виртуальном формате.

Отношения Беларуси со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, обвиняя в нарушениях в ходе выборов. Очередной пакет санкций предполагается ввести с 1 декабря. Белорусская сторона отвергает вмешательство во внутренние дела, передает РИА Новости.