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27.11.2021 20:41
Рубрика: В мире

На выборах в Индии победу одержал умерший политик

Текст: Александр Саможнев

Умерший две недели назад политик одержал победу на выборах в местный совет села в индийском штате Бихар, поскольку жители решили отдать ему голоса "на волне сочувствия", сообщает телеканал NDTV.

Фото: AFP/Arun SANKAR
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На торжественной церемонии в субботу при вручении официального удостоверения по результатам выборов выяснилось, что один из победителей Сохан Мурму отсутствует. Представители избиркома выяснили через родственников, что он умер 6 ноября, более чем за две недели до голосования.

Власти на местах пояснили, что родственники и жители проголосовали за покойного, так как последним желанием его была победа на выборах. Избирком штата Бихар оказался в трудном положении. Некому было передавать удостоверение победителя. Принято решение итоги выборов отменить и провести новое голосование в деревне

В мире Юго-Восточная Азия Индия

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