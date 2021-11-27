На выборах в Индии победу одержал умерший политик

Умерший две недели назад политик одержал победу на выборах в местный совет села в индийском штате Бихар, поскольку жители решили отдать ему голоса "на волне сочувствия", сообщает телеканал NDTV.

На торжественной церемонии в субботу при вручении официального удостоверения по результатам выборов выяснилось, что один из победителей Сохан Мурму отсутствует. Представители избиркома выяснили через родственников, что он умер 6 ноября, более чем за две недели до голосования.

Власти на местах пояснили, что родственники и жители проголосовали за покойного, так как последним желанием его была победа на выборах. Избирком штата Бихар оказался в трудном положении. Некому было передавать удостоверение победителя. Принято решение итоги выборов отменить и провести новое голосование в деревне