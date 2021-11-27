Названа профессия, позволяющая зарабатывать 4,5 тысячи рублей в час

Технологическое развитие стремительно повышает спрос на IT-специалистов. Количество технических вакансий, таких, как инженер или разработчик программного обеспечения, с 2020 года резко возросло, хотя IT-специалистов на самом деле готовится больше, чем школьных учителей и медиков. Поэтому зарплата программистов в России выросла до 4,5 тысячи рублей в час.

Об этом на IV Международном научном форуме "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика", организованном РЭУ имени Плеханова, рассказал директор фирмы "1C", член наблюдательного совета АНО "Цифровая экономика" Борис Нуралиев.

"За прошедший год спрос на программистов в России вырос на 72 процента. Из-за нехватки квалифицированных IT-специалистов, и особенно специалистов по системной корпоративной автоматизации (ERP), быстро растет уровень их зарплат", - уточнил Нуралиев. И подчеркнул, что уже сегодня российский рынок требует 220 тысяч IT-кадров высшей квалификации в год.

При этом эксперт отметил важность федеральной программы "Кадры для цифровой экономики", благодаря которой вузы стали больше принимать на бюджетные места и готовить IT-специалистов. "Еще недавно принимали 30 тысяч студентов в год, в этом году - 80 тысяч, а к 2024 году планируется 120 тысяч", - привел конкретные цифры Нуралиев.

Повысить эффективность цифрового образования в России, по его мнению, поможет переход на ускоренную подготовку в вузах, когда специализация начинается на 1-2 курсах. "Студенты-информатики обычно начинают работать в IT-сфере с первого-второго курса. И, если им в это время читать общие дисциплины, они к вузовскому образованию могут охладеть. Полагаю, на 1-2 курсе им можно интенсивно давать программирование и математику, а к 3-4 курсу - и все остальные дисциплины. И официальную профессиональную практику могли бы проходить в организациях - они же все равно работают", - предложил Нуралиев.

Эксперт также подчеркнул, что очень важно привлекать к преподаванию молодых специалистов и практиков из технологических отраслей, которые могут преподавать на базовых и партнерских кафедрах.