Нутрициолог рассказала о пользе и вреде лука

В луке содержится много полезных веществ, но в некоторых случаях его употребление лучше ограничить. Об этом РИА Новости рассказала врач и нутрициолог Мария Тихомирова.

По словам специалиста, лук имеет антибактериальные и противовирусные свойства, а содержащаяся в нем сера помогает при дезинтоксикации. В луке имеются витамин С и другие полезные витамины и минералы. Употребление лука также способствует пищеварению и выведению лишней жидкости.

"Антиоксидант кверцетин, содержащийся в овоще, полезен при раке и аллергии", - отмечает Мария Тихомирова.

Однако специалист предупреждает, что при некоторых заболеваниях лук может навредить организму. В частности, врач советует не злоупотреблять этим продуктам людям с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки.

При серьезных проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.