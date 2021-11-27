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27.11.2021 10:18
Рубрика: Общество

Нутрициолог рассказала о пользе и вреде лука

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В луке содержится много полезных веществ, но в некоторых случаях его употребление лучше ограничить. Об этом РИА Новости рассказала врач и нутрициолог Мария Тихомирова.

Фото: iStock
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По словам специалиста, лук имеет антибактериальные и противовирусные свойства, а содержащаяся в нем сера помогает при дезинтоксикации. В луке имеются витамин С и другие полезные витамины и минералы. Употребление лука также способствует пищеварению и выведению лишней жидкости.

"Антиоксидант кверцетин, содержащийся в овоще, полезен при раке и аллергии", - отмечает Мария Тихомирова.

Однако специалист предупреждает, что при некоторых заболеваниях лук может навредить организму. В частности, врач советует не злоупотреблять этим продуктам людям с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки.

При серьезных проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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