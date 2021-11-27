Орфографическая комиссия раскритиковала проект нового свода правил: В чем претензии лингвистов

После экстренного заседания члены Орфографической комиссии (ОК) РАН обратились в Минпросвещения России с просьбой отозвать проект постановления правительства Российской Федерации "Об утверждении правил русской орфографии".

Этот объемный текст с преамбулой и правилами на 131 странице появился 9 ноября на сайте regulation.gov.ru.

Известный педагог и член ОК Сергей Волков, который выложил письмо у себя в Facebook, высказался по этому поводу так: "На эту тему было много спекуляций в прессе. Вот позиция членов ОК, главная задача которой как раз и состоит в том, чтобы постоянно работать над правилами правописания".

Коротко, претензии лингвистов следующие: проект "сырой", некоторые предложенные изменения лишены научных обоснований, а главное - это испорченный сокращениями знаменитый справочник 2006 года под редакцией Владимира Лопатина.

"Предложенный проект свода правил был создан на основе самого известного и авторитетного справочника "Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник" (далее - ПАС), который впервые был опубликован 15 лет назад, в 2006 году в Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН (ИРЯ РАН) и одобрен Орфографической комиссией РАН, - сказано в письме. - За прошедшие 15 лет орфографическая работа в самой комиссии и в Институте русского языка не прекращалась, она активно ведется и в настоящее время в рамках выполнения государственного задания по созданию полного свода правил русского правописания".

По мнению лингвистов, содержание правил ПАС в проекте минпросвещения из-за механистических сокращений и необдуманных нововведений существенно искажается. "В проект не вошли целые разделы (например, правила написания аббревиатур и графических сокращений, правила употребления небуквенных знаков и др., без употребления которых трудно представить современное письмо)", - пишут члены ОК. Мало того, разрушена логика правил, что приводит к неправильным написаниям, "например, придется писать "проэкт".

Компетентно

Своим мнением о причинах, которые заставили ученых написать письмо в министерство, и предложенном к обсуждению проекте с "РГ" поделился член ОК, подписавший письмо в Минпросвещения, профессор РГГУ и НИУ ВШЭ Максим Кронгауз.

Максим Кронгауз: Главное, что меня расстраивает: непонятно, кто автор этого текста. В министерстве нет достаточного количества специалистов, которые могли бы сделать такую работу. Текст без авторов? На мой взгляд, это снимает ответственность за дело.

Сам проект представлен очень небрежно: он не может в этой редакции функционировать. А мы говорим о правилах, которые должны использоваться всеми. Так вот в том виде, с которым мы познакомились, это будет делать затруднительно. В тексте нет оглавления, он не разделен на параграфы, отсутствуют и ссылки - читатель должен сам разбираться, какое именно общее правило имеется в виду, как найти его и посмотреть формулировку. Предисловие, с моей точки зрения, тоже написано наспех. В такого уровня документах, должно быть серьезное научное предисловие, которое представляет собрание правил: почему оно создано, зачем… Этого ничего нет.

Максим Анисимович, проект повторяет сборник правил Лопатина?

Максим Кронгауз: Да, обсуждая это с коллегами, мы пришли к выводу, что чрезвычайно похоже на то.

В своде Минпросвещения сделана попытка частичной реабилитации буквы "ё". Предлагается закрепить ее, скажем, в позиции под ударением: "стажёр", "ребёнок". А вы считаете, мы правильно поступили, когда почти исключили эту букву из письма: употребляем ее только в детских книжках и в учебниках для иностранцев?

Максим Кронгауз: Я лично доволен факультативным статусом буквы "ё". Это привлекает к ней внимание, мы часто возвращаемся к ней в обсуждении. Она не исчезнет никогда. Мало того, из-за того, что лингвисты ее так любят, "ё" стала символом некоей странности русской орфографии.

А факультативного употребления вполне достаточно. Зачем нам эта буква, скажем, в книгах для взрослых людей, которые знают, как произносится то или иное слово? Есть определенные позиции, где "ё" необходима. Их можно пересчитать по пальцам. Это омонимы "все" и "всё", "осел" и "осёл. И, конечно, фамилии. Мы не уверены, как правильно произносить Депардье или Депардьё. Неправильно произносим фамилию известного математика - Чебышев, а он - Чебышёв. Или путаемся с фамилией шахматиста - Алехин или Алёхин.

В остальных же случаях мы привыкли обходиться без "ё". И если сейчас сделать эту букву обязательной, многие из нас станут безграмотными, будут забывать ставить эти две точки. Я точно буду забывать.

Почему новости, связанные с орфографией, всегда вызывают такой шквал толкований и протестов?

Максим Кронгауз: Это болезненный вопрос для любого общества. Попытки реформ особенно затрагивают образованных людей, которые не любят, когда кто-то сомневается в их образованности. Они привыкли к старым правилам и очень недовольны нововведениями. Это естественная ситуация, потому что любые изменения на время уравнивают образованных и необразованных. Поэтому основные критики любой реформы орфографии - писатели, журналисты, те, кто владеют в каком-то объеме правилами.

Справка "РГ"

Орфографическая комиссия РАН предлагает:

1) рекомендовать отозвать подготовленный Минпросвещения Проект правил русской орфографии;

2) рассмотреть вопрос о признании не сокращенного и искаженного, а полного текста "Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник" (включая раздел "Пунктуация") наиболее авторитетным сводом правил правописания, на основе которого могут составляться упрощенные редакции (например, для нужд образования);

3) предусмотреть механизм обновления правил (в том числе и содержащихся в ПАС), согласно которому правила русской орфографии и пунктуации и все вносимые в них уточнения, поправки и изменения, а также составляемые на основе полного свода его сокращенные и упрощенные варианты должны непременно получать экспертное одобрение Орфографической комиссии РАН.