Положительный тест на COVID сдал 61 прилетевший из ЮАР в Нидерланды пассажир

Шестьдесят один пассажир двух рейсов из Южной Африки дал положительный результат на COVID-19 по прибытии в Амстердам, сообщили в субботу представители голландского управления здравоохранения. Эксперты проводят исследование анализов на предмет наличия нового вируса Omicron (Омикрон). "Теперь мы знаем, что 61 результат был положительным, а 531 - отрицательным", - объявило голландское управление здравоохранения, указав, что пассажиры с положительным результатом были помещены на карантин в отеле недалеко от аэропорта Амстердам-Схиполь.

Те из пассажиров, у кого имеется отрицательный результат, смогут продолжить поездку, если они не проживают в Нидерландах, сообщает AFP. В противном случае им придется изолироваться в своем доме. Голландская компания KLM сообщила в пресс-релизе, что продолжит поддерживать связь с Йоханнесбургом и Кейптауном, на предмет получения информации о контактах инфицированных лиц. Въезд в Нидерланды из Южной Африки разрешен только для голландских граждан и жителей стран ЕС, которые должны показать отрицательный тест на COVID-19 и самоизолироваться по прибытии.

Согласно заключению экспертной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предварительные данные по этому варианту вируса, о появлении которого было объявлено ​​в четверг в Южной Африке, свидетельствуют о том, что он представляет "повышенный риск повторного заражения" по сравнению с другими вариантами, включая Delta, доминирующий и крайне заразный. Никогда еще ни один вариант не вызывал столько беспокойства в мире с момента появления Delta, отмечается в заключении.

Первый европейский случай этого варианта был обнаружен в пятницу, 26 ноября, в Бельгии, несмотря на то, что непривитая женщина, заразившаяся им, побывала в Турции и Египте, а не в Южной Африке, где появился этот штамм. Германия и Чехия в субботу подтвердили подозреваемые случаи заболевания. Первоначальное секвенирование в Германии предполагает, что путешественник из Южной Африки был носителем вируса с несколькими мутациями, характерными для Omicron. А власти Австралии, которые также запретили поездки в девять стран Африки, опасаются, что этот вариант уже проник в страну.

В пятницу в Южной Африке было зарегистрировано 2828 новых случаев инфицирования, что более чем вдвое превышает 1374, зафиксированных в прошлый четверг, но уровень инфицирования в стране еще не стремительно вырос, и до сих пор не было госпитализаций с новым вариантом, отмечает The Daily Mail. По данным Управления здравоохранения и безопасности Великобритании, этот штамм делает вакцины как минимум на 40 процентов менее эффективными. Все больше стран приостанавливают поездки в Южную Африку и обратно, чтобы обуздать Omicron. Беспокойство, которое он вызывает, обрушило мировые фондовые рынки и цены на нефть, нанеся еще один удар по восстанавливающейся мировой экономике.

Между тем

Европейское агентство здравоохранения предупредило об "очень высоком" риске распространения варианта Omicron в Европе. Ранее на эту тему высказались во Всемирной организации здравоохранения. В отчете об оценке риска Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) оправдывает свои опасения, объясняя, что все еще существует "значительная неопределенность в отношении заразности, эффективности вакцин, риска повторного заражения и других характеристик вируса". ECDC призвал страны проводить анализ генома для отслеживания подтвержденных случаев, а путешественников - не ездить в пострадавшие районы.